    首頁 > 政治

    柯志恩：林岱樺不可能脫黨參選 不能靠感覺想坐收漁翁之利

    2025/10/27 15:02 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委柯志恩。（圖由《中午來開匯》提供）

    民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地方法院今（27日）召開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到案。國民黨立委柯志恩直言，林岱樺不可能脫黨參選，且變數很多，會奮戰到初選，脫黨對林岱樺來說不一定有機會。面對選戰，不能自己沒本事，靠別人出事，也不能靠感覺就想要坐享漁翁之利。以三腳督在南部的經驗來說，林岱樺也是在做選戰的最後一搏。

    柯志恩今日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，肯定林岱樺堅忍不拔，韌性驚人，跑選區也很認真，就她理解，林岱樺在民進黨的內部民調排前二，且要辦多場造勢，號召很多人出來，秀政治肌肉，林岱樺有實力在，如果民調已經無望了，她不覺得林岱樺還會繼續堅持。

    柯志恩表示，高雄市未來是熱戰，因為林岱樺掛旗的時間很早，但距離民進黨內初選，國民黨沒有這樣的資源，這是一場不對稱的戰爭，所以面對不對稱的戰爭跟民進黨的看板數量不能比。她跟謝龍介都沒有花到看板錢，但民進黨已經掛上上百幅看板，她與謝龍介基本都是靠論述，沒有資源也沒有辦法比，所以到目前為止都算是穩賺不賠了。

    柯志恩指出，因為民進黨的鐵票支持群眾固定在4成，她不斷地在想辦法該如何突破這4成的鐵票，所以即便之前因為南部風災導致賴清德總統的民調創新低，「也沒有任何可以樂觀的本錢」。

    柯志恩提到，許多高雄民眾、工會、公廟、里長等，原本從不敢表態到現在會跟她說「加油、進來拜拜啊」，改變非常大。不過柯志恩也說，在高雄如果遇到民眾支持要感恩，不要太計較對方有沒有真的支持、是不是一定會投給自己，「要快樂一點活下去，政治不要那麼嚴肅，因為距離選舉還有13個月」。

    國民黨立委柯志恩（左）接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹（右）專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

