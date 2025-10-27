林岱樺涉貪起訴首出庭 痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地方法院今日召開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到案。（記者李惠洲攝）

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地檢署偵結起訴10人，高雄地方法院今（27）日召開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到案，對於詐領助理費、浮報加班費等犯行林岱樺否認犯罪，並痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，指稱全案最大洩密者就是檢調。

林岱樺涉詐助理費案經檢調偵查，認定林以人頭不實詐領助理費近1500萬元及助理加班費22萬餘元，雄檢偵結後，依利用職務機會詐取財物及公務員登載不實罪嫌，起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳王瓊翎及胞妹林岱縝等10人。

請繼續往下閱讀...

另負責操盤林岱樺參加高雄市長初選的通法寺住持釋煌智（俗名：洪正威），則是利用林三郎基金會（林岱樺之父）「弘揚阿彌陀佛淨土法門」的機會，對外勸募籌取款項後，拿出591萬支付「立委林岱樺基金會團隊」共27位員工薪資，也被檢方依背信及公益侵占罪起訴。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，王瓊翎擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，另本月再查出林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，另指示會計要求助理加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

今天雄院準備程序庭，林岱樺對於公費助理請領清單等資料不爭執，但不滿檢方證據清單標題寫「詐領」，她稱這是合法申請，並不是詐領，當場要求法官更正，也強調並無浮報加班費。

由於林岱樺目前限制住居，她另聲請解除限制、變更住居所，法官當庭問檢察官意見，檢方則反對林與胞妹同住，認為林岱樺姊妹是同案被告，若此例一開，往後恐所有被告都要求比照辦理，林岱樺當場氣憤表示，公權力對她該搜、該押都做了，從今年2月搜索後，一家人和助理就像驚弓之鳥不敢往來，怕又被檢察官搜索。

開庭到中午結束後，林岱樺步出法庭受訪表示，她現在是寄人籬下，身邊完全沒有任何衣物，在全案所有被告偵結法定程序結束之後，她只是卑微的請求回家住居，律師團則指出，

檢察官起訴書刻意隱瞞對林委員有利的證據，包括駱男6項、王瓊翎至少有9項，以致起訴書揭露後，外界一窩蜂認為林岱樺確實有詐領、浮報情事。

經律師團詳細閱卷發現，有利證據全部未在起訴書內，因此今天有就這部分做詳細說明，另關鍵證人駱男已過世，其生前疑有受到檢調利誘或詐欺方式做不法的訊問，導致駱男改變證詞，造成影響檢察官的論述，導致檢方在起訴書上記載駱男曾稱非公職助理，這部分證據沒有完整揭露，更離譜的是，在檢察官的筆錄居然增加駱男沒有說過的話。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法