    首頁 > 政治

    世界警消運動會拿168面獎牌 賴清德：警消都是英勇超人、社會英雄

    2025/10/27 14:26 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今接見2025年第21屆世界警察消防運動會代表團。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今接見2025年第21屆世界警察消防運動會代表團，肯定代表團摘下74金、46銀、48銅，締造歷屆最好成績，展現「台灣尚勇」精神，並讚許警消都是英勇的超人、社會的英雄，「國家以你們為榮！」

    賴清德表示，第21屆世界警察消防運動會今年在美國舉行，有70多個國家、近萬名執法人員參賽，我國警消同仁非常厲害，與各國頂尖好手同場競技，拿下74金、46銀、48銅，總共168面獎牌，締造台灣歷屆最好成績。並指出，代表團優異表現，展現「台灣尚勇」精神，讓世界看見台灣警消人員的絕佳體能和精湛實力，每一位都是「台灣之光」，要代表國人表達最深的感謝和敬意。

    賴清德指出，「世界警察消防運動會」是警消界奧運會，很高興看到警政署選手在柔道、跆拳道、步槍以及手槍射擊等項目，展現優異警技；消防署選手也在極限消防員、全裝與輕裝爬梯等項目，充分發揮消防搶救及應變能力。

    賴清德說，這是因為警消同仁平時訓練精實，比賽才能拿下獎牌；「以賽代訓」、「以賽會友」展示台灣警消應勤技能的優秀水準，更用成績證明台灣警消的專業及實力，與國際接軌且不斷提升。

    賴總統也感謝內政部長劉世芳、警政署署長張榮興及消防署署長蕭煥章的大力支持，以及所有警消同仁在工作崗位上的努力付出，積極維護國人生命財產安全；每當災害及危險發生時，總是站在第一線，為任務全力以赴。

    賴清德提及，尤其今年颱風接連來襲，不論是防災準備或是災後重建工作都很辛苦，感謝警消同仁的投入，給予民眾最大協助，「不是每個超人都有披風，任何致力於讓社會變得更好的人都是英雄，警消同仁都是英勇的超人、社會的英雄，國家以你們為榮！」

