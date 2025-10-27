賴總統挨批「魯莽領袖」 黃國昌：台灣是否會成為棄子、交易籌碼

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評賴清德總統為「魯莽的領袖」。對此，民眾黨主席黃國昌今受訪時說，這對於賴總統是嚴重警訊、提醒，賴面對中美兩國關係上，台灣是否會被犧牲成為棄子、交易籌碼？並再以「萊爾校長」嘲諷賴清德。

金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書《時代雜誌》指出，在中東戰爭與俄烏戰爭持續之際，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的「引爆點」。他聲稱，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於台灣總統賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。

黃國昌認為，時代雜誌刊會接受這篇投稿，讓作者的聲音得以發出，對於賴總統是嚴重警訊、提醒，賴面對中美兩國關係上，台灣是否會被犧牲成為棄子、交易籌碼，過去台灣都把美國當成盟友，然而高關稅政策被如此對待，到目前為止賴政府處理對美關係，大家是充滿高度不信任跟疑慮。

「賴總統應察納雅言，好好重新思考並反省路線，在中美彼此之間，如何替國家爭取最大利益！」黃國昌批評，但是萊爾校長，好像看不下這種善意提醒的批評，中央社只是引述外媒報導，結果上下全部都遭到懲處，國家通訊社去引述外媒內容，卻要被懲處，現在是回到威權時期嗎？

黃國昌痛批，民進黨政府只容許一言堂，把國家通訊社看成自家傳聲筒，這是他在這波事件，所看到最嚴重的問題。

