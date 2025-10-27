為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴總統挨批「魯莽領袖」 黃國昌：台灣是否會成為棄子、交易籌碼

    2025/10/27 14:19 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評賴清德總統為「魯莽的領袖」。對此，民眾黨主席黃國昌今受訪時說，這對於賴總統是嚴重警訊、提醒，賴面對中美兩國關係上，台灣是否會被犧牲成為棄子、交易籌碼？並再以「萊爾校長」嘲諷賴清德。

    金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書《時代雜誌》指出，在中東戰爭與俄烏戰爭持續之際，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的「引爆點」。他聲稱，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於台灣總統賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。

    黃國昌認為，時代雜誌刊會接受這篇投稿，讓作者的聲音得以發出，對於賴總統是嚴重警訊、提醒，賴面對中美兩國關係上，台灣是否會被犧牲成為棄子、交易籌碼，過去台灣都把美國當成盟友，然而高關稅政策被如此對待，到目前為止賴政府處理對美關係，大家是充滿高度不信任跟疑慮。

    「賴總統應察納雅言，好好重新思考並反省路線，在中美彼此之間，如何替國家爭取最大利益！」黃國昌批評，但是萊爾校長，好像看不下這種善意提醒的批評，中央社只是引述外媒報導，結果上下全部都遭到懲處，國家通訊社去引述外媒內容，卻要被懲處，現在是回到威權時期嗎？

    黃國昌痛批，民進黨政府只容許一言堂，把國家通訊社看成自家傳聲筒，這是他在這波事件，所看到最嚴重的問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播