竹縣府因應高齡化、智慧治理 將新增高齡長照處與數位發展處

新竹縣長楊文科任期就剩下1年，他決定把握時擴充縣府組織，爭取明年再新增數位發展處和高齡長照處。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科因應全縣人口不斷成長跟高齡化、智慧治理時代來臨打算擴編縣府組織，將新成立「高齡長照處」、「數位發展處」，且一併調整6個局處的業務工作。前者盤整縣府社會處和長照管理中心後增設，後者則預計將把行政處下的資安科和資訊科拉高層級、獨立為府內的一級單位，整個組織再造案已送交即將開議的議會定期會審議。議長張鎮榮說，他們原則上會支持，但也要求縣府務必交由專業者領軍。

楊文科說，縣府去年元旦成立的長照管理中心原就有照護管理和服務管理2科，計畫把社會處老人及身障福利科併入後成立長照處，提升縣內對高齡、身障者更完善的長照服務。

至於數發處的成立是順應當前智慧管理時代而做的改變，目的就是加強新竹縣的數位發展治理能量，強化資訊及資通安全，打造高效智慧政府。

至於力拚產業發展的他，同步把工務處下的建管、使管2科改隸為產業發展處，產發處的公園綠地工程、自來水等公用事業則改工務處執掌。產發處的公用事業科未來因業務稀釋後將消失，工務處新接手的業務預計將劃入原養護和水利科承接。

而為求大新竹交通好行，縣府交通旅遊處的觀光企劃將「分」給新聞處，正式改名為「交通處」專職打造好行的交通環境。新聞處則配合改為「傳播行銷處」。

楊文科說，前述調整是為了讓事權一統且走向專業分工。新成立的2個處，特別是數位發展處的領頭羊，除了內部拔擢，也考慮從業界延聘專業、對於智慧治理有經驗的人才進入。

新竹縣政府計畫新增2個處，加強智慧治理城市，跟提升對縣內長照服務的量能。（記者黃美珠攝）

在新竹縣長楊文科的最近人事布局中，縣府交通旅遊處將走入歷史，成為全新的交通處。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府新聞處，預計明年要換成縣府傳播行銷處。（記者黃美珠攝）

