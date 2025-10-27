中國定「台灣光復日」 王興煥：中華民國定位恐助長中國武統正當性

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

日前中國全國人大常委會議表決通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧也在「紀念台灣光復80週年大會」宣稱中方將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針。台灣基進黨主席王興煥指出，中國此舉是在鞏固對台主權論述，為「武力統一」提供法理正當性，並警告台灣若繼續以「中華民國」的政權代表自居，形同承認台海問題是中國代表權之爭下的「內政問題」。

王興煥分析，中國從1949年建國以來，76年間從來都沒有對「台灣光復」問題做出框架設定，今年以形式上的國家最高權力機構「人大」做出政治表態，絕非突然或意外之舉，結合今年5月習近平以《開羅宣言》為依據稱「台灣回歸中國」是二戰勝果，顯示中國正以「政權繼承」的方式，徹底取代「中華民國」。

王興煥繼續指出，國際社會目前以聯大第2758號決議文界定中國的代表權，固然決議文不涉及台灣主權地位，但是，決議文的另一個面向是承認「中華人民共和國取代中華民國」的正當性。

因此，王興煥警告，台灣若繼續以「中華民國」的政權代表自居，形同承認台海問題是中國代表權之爭下的「內政問題」，一旦台海發生衝突，國際社會將無從介入，因為台灣的「中華民國政權」自己承認這並非一個國家對另一個國家的侵略，中國的武統將因此不受《聯合國憲章》拘束。

王興煥強調，台灣政府一方面向國際社會主張中國扭曲第2758號決議文，但另一方面又以「中華民國政權代表」自居，甚至承認「台灣光復」，完全自我矛盾。

台灣政府繼續自困於「中華民國」，無異賦予中國武統法理正當，王興煥呼籲，台灣必須對國際社會完整論述台灣主權地位，強調無論是《開羅宣言》、《舊金山和約》以及《中日和約》，戰後沒有任何一份具國際法效力的文件證明「中華民國擁有台灣主權」的歷史事實，而也只有向國際社會堅定表態台灣乃為「與中華民國政權無涉」之獨立國家的政治意志，中國的對台武統才有可能受到國際法理的嚇阻、制裁與限制，台海衝突也才不致於被中國「內政化」。

