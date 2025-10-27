揭盧市府「豬瘟謊言時序表」 吳崢：因不存在的獸醫延誤10天？

吳崢今天在民進黨《午青LIVE》直播與民進黨台中市會黨團總召王立任連線，討論非洲豬瘟議題。（圖擷取自民進黨YouTube直播）

台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟全國恐慌，民進黨發言人吳崢今天列出時序表，質疑台中市政府一騙再騙，從一開始聲稱有特約獸醫到場治療給藥被打臉，又被揭發所謂「合作獸醫」竟是無獸醫執照的藥商，且僅在電話與豬農討論判斷，盧市府為了「不存在的獸醫」延誤10天採檢？到底是無能，還是要掩蓋第一時間無作為的真相？

吳崢今天在民進黨《午青LIVE》直播與民進黨台中市會黨團總召王立任連線，討論台中爆發非洲豬瘟等議題。吳崢列出時序表指出，10月22日爆發第一時間，台中市政府農業局宣稱「獸醫師已在治療並給藥」，隔天中市府指稱的紀姓特約獸醫隨即在網路公開打臉，說自己根本沒有接到該案、沒建議投藥治療，「到底是誰說的？我是當事人都不知道，官方發佈的消息還在騙，很失望！」

吳崢接著指出，被打臉後，台中市政府23日改稱是「特約獸醫」、隔天又改口說是「合作獸醫」；25日台中市長盧秀燕親上火線，堅稱是「有執照的獸醫師」進行專業治療；26日台中市農業局查證後再度打臉，承認根本沒有所謂豬場合作的獸醫師到場，從頭到尾只有一名王姓藥商、獸醫佐，還是在電話中與豬農討論，判斷後認為應是「肺炎」。

吳崢質疑，台中市政府的說法讓人「霧裡看花」，真相究竟為何？台中市政府一開始自稱「第一時間該做的都做了」，卻因為一開始所謂「豬場特約獸醫師的專業評估」導致10月14日未採檢，直到10月20日死了上百隻豬才採檢，只因聽信一個根本不存在的專業獸醫師，延誤長達10天，結果根本沒有「專業獸醫師」，只有一個藥商，有用藥執照的獸醫佐。

吳崢指出，這名養豬戶自認有30年養豬經驗，在打電話與獸醫佐討論後，自行使用2、3年前購買的藥物打一打，10月14日台中市府到場得知情況就決定「不驗了」，「台中市動保處幹什麼吃的？要你稽查幹麼？讓養豬戶自己判斷、不需要採檢、後續追蹤、防堵？10月14日根本do nothing！」

吳崢表示，台中市政府被兩度打臉，第一次是說特約獸醫師有到場、實則沒有到場；第二次聲稱有其他獸醫師，結果只有一位王姓獸醫佐、不是獸醫師，台中市農業局和動保處對真相掌控如此之差，究竟是「無能」，還是要掩蓋「第一時間無作為」的真相？

此外，吳崢也點出廚餘蒸煮監管的問題，數據顯示，該業者今年5月上傳24次、6月僅8次、7月剩1次、8月0次，連4個月未依規定上傳，地方環保局也沒有依規定稽查，是不是環保局稽查不力造成破口？

