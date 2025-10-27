中共「十五五」對台促統作為 張五岳：將嘗試落實到台灣

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，雖然會議公報涉台只有「推動兩岸關係和平發展，推動祖國統一大業」兩句話，但十五五規劃的兩岸專章，一定是史無前例的重視。（記者陳鈺馥攝）

政治大學國關中心今日召開解讀中共「二十屆四中全會」與「紀念台灣光復八十週年」座談會。學者直指，2026至2030年對兩岸是一個關鍵性時刻，中國會在促統、促融、反獨提出一些想像和方法，不會停留在口頭宣示，會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試落實到台灣，這是台灣要因應的。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，台灣對中共四中全會的解讀及了解，很多都像是「天橋說書」，通通沒有看到從中共十九大之後，中央人才選拔是改成談話調研方式，已廢除黨內民主票選方式，竟還認為中共內部還存在派系問題，實際頂多是內鬥，上面不分親疏一併處理。

張五岳指出，在涉台部分，習近平19日給國民黨主席當選人鄭麗文賀電，24日全國人大以立法方式制定台灣光復紀念日，以及25日王滬寧發表一篇對台談話長文，談到「四個堅持」和「統一後的好處」，但提及很少談到的資源、能源、保障、基礎措施等問題，顯然中共對於涉台已做出革命性的變革，但我們對中國軍事、外交做出重大變化，對台進行複合性威脅，台灣投入的研究已經越來越少。

張五岳研判，雖然會議公報涉台只有「推動兩岸關係和平發展，推動祖國統一大業」兩句話，但十五五規劃的兩岸專章，一定是史無前例的重視。因為四中全會閉幕後，人大常委會透過立法方式，王滬寧在台灣光復80週年談話，以及中國官方從馬關條約、開羅宣言，二戰後的台灣光復、聯大2758號決議案，以及一中原則和台海和平，每一個全都扣連劃上等號。中國的外交公報內容，已經有3分之1涉及台灣問題。

張五岳強調，中國透過外交、立法，及在福建地區推動融合，沒有意外的話，十五五規劃從2026至2030年，對兩岸是一個關鍵性時刻，所以中國會在促統、促融、反獨提出一些想像和方法。北京對台政策不會停留在口頭宣示，更不會寄望於單邊立法、單邊作為，而是會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試落實到台灣內部來，這是台灣要進一步因應的。

他強調，「十五五」規劃將在明年3月全國人大拍板定案，在這之前，中國領導人及王滬寧將召集涉台人士，好好研議兩岸專篇要如何具體落實，以及如何有效進行推動，未來5年是重要時刻。

政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢說，中共對台已從呼籲進入實踐的階段，面對中共各式各樣的壓力，台灣必須審慎因應。中共黨政軍是系統性的，習近平權力是超乎底下所有人的，即便中共政治局委員少1人，中央軍委少3人，但這其實中國古代的帝王統治權術，也會另培養一批習核心的人。

政大國關中心副研究員曾偉峯表示，現在是習近平的毛澤東時刻，大部分軍事將領都被清洗，習近平正擴大建立他的權威。這次四中全會及「十五五」規劃，將對中國產生很大影響。對台方面宣稱要「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，所以「統一」是中國非常重要的立場。

