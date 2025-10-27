為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜縣蘇澳鎮長將赴日 與千葉縣館山市締結姊妹市

    2025/10/27 13:51 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳長李明哲（左）將赴日與館山市締結姊妹市，圖為今年7月獲館山市商工會議所會長安田信之（右）致贈「將領冑甲」畫面。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳長李明哲（左）將赴日與館山市締結姊妹市，圖為今年7月獲館山市商工會議所會長安田信之（右）致贈「將領冑甲」畫面。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮公所將與日本千葉縣館山市締結為姊妹市，成為沖繩縣石垣市之後，跟蘇澳締盟的第2個日本城鎮。蘇澳鎮長李明哲今天（27日）表示，希望透過民間外交提升蘇澳的國際能見度，進一步深化台日情誼。

    李明哲領軍的參訪團，31日將造訪石垣市，參加當地的「第61回石垣島祭」，再轉往館山市締結姊妹市。蘇澳、館山同為漁業發達的海港城鎮，雙方情誼始於2018年，由旅居館山的台商牽線，之後促成2地首長互訪，結下不解之緣。

    蘇澳鎮公所指出，今年7月，館山市商工會議所會長安田信之率員來台參加蘇澳潑水節，送給李明哲一具象徵館山武士道精神的「將領冑甲」，並捎來市長森正一希望雙邊締盟意向書，經過協商後，敲定11月4日在館山市役所（即市公所）簽署締結姊妹市盟約。

    館山市役所為慶祝與蘇澳締盟，即日起到11月7日舉辦「台灣週系列活動」，展出蘇澳鎮照片、台灣話教學、台灣料理教室。蘇澳鎮立圖書館今天起同步推出為期2週的「閱讀日本．走進館山—從文學看文化與旅程」書展，展示日本旅遊及特色書籍，館山市致贈的「將領冑甲」一併參展。

    館山距離東京約80分鐘車程，擁有四季花海，也盛行海上活動，被譽為「花之城」、「海之城」，江戶時代長篇小說「南總里見八犬傳」，就是以館山作為故事背景，充滿歷史文化氛圍。

    日本館山市商工會議所送給蘇澳的「將領冑甲」，為純手工打造。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    日本館山市商工會議所送給蘇澳的「將領冑甲」，為純手工打造。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮立圖書館今天起推出為期2週的「閱讀日本．走進館山—從文學看文化與旅程」書展。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮立圖書館今天起推出為期2週的「閱讀日本．走進館山—從文學看文化與旅程」書展。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    館山市役所為慶祝與蘇澳締盟，舉辦「台灣週系列活動」。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    館山市役所為慶祝與蘇澳締盟，舉辦「台灣週系列活動」。（圖由蘇澳鎮公所提供）

