鄭麗文反對增國防預算恐激怒川普？ 王定宇：真該被激怒的是國人

對於國民黨新任黨主席鄭麗文反對提高國防預算，英國「金融時報」指恐激怒美國。對此，民進黨立委王定宇認為，希望鄭所言是選舉黨主席時的語言，而當真實在處理國安議題時，能夠屏棄黨派之爭。他說，外媒報導鄭麗文言論會激怒川普，這個是事實，「但是真正該被激怒的，應該是我們國人。」

王定宇表示，這件事情正確來看，先不管美國政府的看法，「台灣的安全、我們2300萬人面對中國共產黨的威脅，是我們自己應該要負起的責任。」如果在台灣民主選舉產生的政黨，反對台灣保護自己的安全，卻強化和威脅台灣的中共政權合作，「我想這是違反台灣主流民意的。」

他提及，中國不斷增加國防預算，每年超過7兆以上的支出，對台灣的威脅，不管是在質和量都不斷提升，所以面對威脅，「我們一個家庭都會想要提升自己的鐵門、鐵窗，提升自己的保全措施，何況是一個國家。」

王定宇說，希望鄭麗文的說法，是在選舉當中的選舉語言，而當真實在處理國安議題時，能夠屏棄黨派之爭，畢竟國安是沒有黨派色彩的分野。至於配合中共宣稱「反台獨」這件事情，也希望在野黨能夠清楚瞭解，中國共產黨所主張的「反台獨」，只接受一種結果，也就是讓中華人民共和國併吞，否則就叫台獨。

他指出，站在中共的立場，「反台獨」就是反對台灣2300萬人擁有任何形式的主權，「你叫中華民國、叫台灣，叫中華民國台灣，中國都不接受，只有接受一國兩制、中華人民共和國的統治，才符合中共的要求。」

王定宇強調，面對中國，只有備戰才能夠止戰，只有具備力量才有談判的本錢，如果弱化國防安全讓敵人予取予求，那付出慘痛代價的將是全體國人。

他也直言，外媒揭露若國民黨主席反對增加國防預算的話，會激怒川普，這是事實，「但真正該被激怒的，應該是我們國人。」希望不分朝野政黨能夠多花心思，重視自己的國家安全，只有國家安全，經濟、民主、自由才有發展的基礎。

