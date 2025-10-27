台灣將在川習會上被交易？ 學者：棄台論短期不會發生

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（記者陳鈺馥攝）

美國總統川普30日將在南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，外界關注是否涉及台灣問題，或美國是否放棄台灣。專家學者指出，美中目前在台海問題上，不太會達成大的交易。棄台論短期不會發生，台灣不必過於緊張。

政治大學國際關係研究中心今日召開解讀中共「20屆四中全會」與「紀念台灣光復80週年」座談會。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，經過9個月觀察，北京已對川普2.0做出判斷，美中領導人的會見面是具有定錨功能。美國是多元社會，連北京都認為體制內官員所講的話，都不如川普所講的話來的重要。

張五岳提及，台灣問題是美中最敏感、最關鍵的議題，但不是最優先、最迫切的，因為相較於關稅、經貿、科技被卡脖子的問題，從川普上任9個月來，美台關係並未成為引爆美中關係衝突的議題。

張五岳分析，北京一定會希望美方從「不支持台獨」變成「反對台獨」，北京也會在川習會表述統一意涵。但美中現在很清楚是要「管控分歧、避免誤判」，美中目前在台海問題上，不太會達成一個大的交易。

張五岳說，因為雙方仍欠缺互信，習近平也無重大籌碼可以給好大喜功的川普，當然中方對於川普講話是否具有可信性，內部也有不同看法。所以我們應該關注持續性的問題，而不是迫切性的問題，而美中會想美台關係不要成為美中關係的引爆點。

張五岳指出，川普心中只有美國利益優先，更沒有過去美國總統的理念價值，認為什麼問題都可以協商。從這個角度來看，北京提出交涉是非常正常，但台海問題短期不會有重大改變。

另外，川習會前夕，近期又盛傳美國「棄台論」。台灣大學政治學系教授張登及說，最近因新聞風波，有些棄台論傳言此起彼落，馬來西亞總理安華就說「川普善於打破秩序」，可見川普是例外中的例外，最近川普對外工作轉向「和平」，會在明年期中選舉前，盡量累積聲量。

張登及指出，美國是多元社會，右派的極端看法也會浮上檯面，棄台論要放在這些背景來看，另一個極端看法則是認為台灣會走向越南式的和平。

他研判，短期之內，就是如美國務卿魯比歐所說的，他研判在美國還沒掌握晶片供應鏈之前，台灣還是很重要的，當然也會取決於美中過程中的出價，台灣也不用過於緊張，棄台論短期內不會發生。

政治大學國際關係研究中心今日召開解讀中共「20屆四中全會」與「紀念台灣光復80週年」座談會。（記者陳鈺馥攝）

