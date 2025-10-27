為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「專辦台中保證過」？中國移民公司PO文宣稱與市府關係良好掀熱議

    2025/10/27 13:51 即時新聞／綜合報導
    2020年中國知乎網站出現一篇教中國人移民台灣的代辦文章，其中明確提到只辦台中市並聲稱和當地政府關係良好。（擷取自知乎）

    中國社群平台「知乎」一篇關於「中國台灣移民教學指南」的舊文近日被台灣網友翻出後引爆輿論。內容聲稱能協助中國民眾以極短時間「移民台灣」，並強調「只辦台中」的原因是「在台中我們有百分之百的把握讓您看中的房子通過審核」，甚至自稱與台中市政府及多個中央機關「關係良好」，引爆統戰疑慮及輿論譁然。

    該文由一名自稱「成都安達弘略商務信息諮詢公司台灣移居顧問」的中國網友於2020年撰寫並詳述代辦流程，指出一般中國人要在台灣購屋、設公司並取得經營管理簽證，需經移民署、投審會、經管會、內政部、地政事務所等多重審查，往往需耗時近一年；但該公司宣稱只要委託他們，「1到2個月即可拿到房產證，4個月完成公司註冊」。

    文章提到「只辦台中」的原因是，「台中我們有百分之百的把握讓您看中的房子通過審核」甚至強調「跟台中市政府、投審會、經管會、移民署、健保局、教育部等政府相關部門建立良好關係」甚至宣稱「我們聯合台中各大開發商，只要是台中的房子，除了政府限制區域，不管是豪宅、別墅、普通公寓、商鋪都可以選擇，挑到您滿意為止！」

    這篇文章被翻出後，台灣網友紛紛震驚留言：「這樣的文字能光明正大出現在中國網站上，台中市政府是不是該給全民一個交代？」、「台中一直蓋房子，根本沒這麼多需求，因為是要以後給中國人住的」、「不然你以為台中那麼多空中飛人，警方也查無異狀，台中人還沒有少是怎回事」、「超誇張，統戰第一品牌台中盧媽媽，怪不得瘋狂賣地」。

