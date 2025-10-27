為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營要政務官為邊境失守下台 吳思瑤：好笑了 國民黨沒人敢究責盧秀燕

    2025/10/27 13:11 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    立法院國民黨團今舉行記者會，指民進黨立委吳思瑤說電商平台以「小包衝關」躲避防疫防線，危及台灣肉品市場及經濟安全；因此，政務官要為邊境失守下台負責。對此，吳反問：「不究責（台中市長）盧秀燕，反倒批評吳思瑤？好笑了，豬瘟事件是台中惹的禍，國民黨團有沒有劃錯重點、搞錯對象、監督錯人啊？」

    「全黨搶救盧秀燕，國民黨急了！亂了！慌了！」吳思瑤表示，為轉移焦點，國民黨團今天用一整篇新聞稿帶風向「淘寶是防疫破口？政務官要為邊境失守下台負責」。這篇新聞稿堪稱天下奇聞，來解構一下：「總字數/標點661字；痛罵吳思瑤3次；批評民進黨6次；點名中央部會3次；提及台中0次！盧秀燕0次！」

    吳思瑤反問：「好笑了，豬瘟事件是台中惹的禍，國民黨團有沒有劃錯重點、搞錯對象、監督錯人啊？不究責盧秀燕，反倒批評吳思瑤？中央扛起責任接手應變，但國民黨卻誣陷協力善後的中央官員！」

    「道理要說清楚講明白。」吳思瑤指出，她昨天提醒「淘寶販售疫區肉製品，要強化防堵」，這是本於民代監督的職責，為可能的政策缺失點出問題正面呼籲。整個疫調還在進行，目前朝廚餘未依法蒸煮進行研判，在病毒傳染的來源還未確定前，任何人都不能武斷下定論，更不該把專業問題政治化。

    吳思瑤反問：「拖延十天才採檢送驗；超商宅配豬瘟檢體；農業局卸責獸醫師、獸醫師無照誤診；推給牧場老農、環保局怠惰稽查廚餘蒸煮。中市府失職、失能至此，國民黨人掩耳盜鈴、視而不見？我真的還沒看見有哪一位國民黨人勇敢講真話、批評盧秀燕的！罵民進黨就可以救盧秀燕？國民黨別天真了。」

