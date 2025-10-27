為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市府宣布籌設「數位發展處」與「養護工程處」

    2025/10/27 12:36 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市府宣布籌設「數位發展處」與「養護工程處」。（市府提供）

    竹市府宣布籌設「數位發展處」與「養護工程處」。（市府提供）

    新版《財政收支劃分法》修正通過後，竹市財源增加，市府宣布將籌設「數位發展處」與「養護工程處」，進一步拉近與直轄市在一級機關設立總數的差距，並調整行政、技術、資訊和社工體系等職務列等，增加留任人才誘因。

    市府表示，竹市是高科技產業重鎮，數位轉型是提升城市競爭力的關鍵，因此將新設「數位發展處」，擔任市政數位政策的專責核心單位，推動智慧、便利、安全的數位公共服務，包括公民數位參與、建置智慧基礎設施、完善數位治理平台等，以肩負市政擘劃與長期願景規劃，將智慧科技應用於公共決策。同時將導入科技工具與數據化的績效評估，強化市政透明度與效能。

    市府指出，隨著竹市各項基礎公共工程建設逐步推展，設施長期養護需求與日俱增，將增設「養護工程處」，將工務處原有道路、橋梁及共同管道等維護管理業務移撥該處專責辦理，並整合二級機關「公園及觀光區設施維護管理中心」，提升資源調度效能。透過系統化業務分工與專業化管理，使工務處得以專注於新闢工程與重大建設規劃，養護工程處則專責公共設施養護，確保市民使用設施的安全、功能與品質，並延長公共設施壽命。

