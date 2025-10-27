為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    跨境郵包威脅食安 鍾佳濱籲相關單位杜絕交叉污染

    2025/10/27 12:41 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

    為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰26日宣布延長禁運禁宰10天，外界關心是否禁止淘寶等中國電商寄送肉製品來台。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，各界看到郵包威脅食安的亂象，因此郵包檢驗是否能有更積極的作法，呼籲主管單位及平台業者也要負起責任，嚴格杜絕郵包交叉污染。

    鍾佳濱指出，朝野立委都在提醒與要求行政機關，要嚴密注意兩岸交流關於郵包的問題，而目前透過幾個主要平台業者所往來的郵包，是由中華郵政與交通部所督管。目前各界看到郵包亂象已威脅到食安，因此呼籲要趕快檢討所有涉及兩岸的交流平台，尤其是物流平台關於郵包的檢驗，能否有更積極的作法。

    鍾佳濱說，台灣與鄰近國家人民的郵寄、郵包往來的量非常大，特別是集中在對岸，因此呼籲相關平台業者及主管機關應負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

    媒體詢問，台中梧棲養豬場感染非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定，市議員指出，豬農5月後就沒正常上傳，市府也未稽查。鍾佳濱認為，台中市環保局是廚餘資源化再利用的受理與監督機關，清潔隊也是環保局的直屬機關，因此就此一案例來看，中市府環保局的螺絲根本掉滿地。

    此外，台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒，市府日前指稱案例場有自行找獸醫師開藥診療；但農業局指出，經查這名王姓獸醫沒有獸醫執業執照，已檢送相關事證發文檢調查察。鍾佳濱說，發生這種離譜的錯誤，中市府應出面說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播