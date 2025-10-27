跨境郵包威脅食安 鍾佳濱籲相關單位杜絕交叉污染

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

為防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰26日宣布延長禁運禁宰10天，外界關心是否禁止淘寶等中國電商寄送肉製品來台。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，各界看到郵包威脅食安的亂象，因此郵包檢驗是否能有更積極的作法，呼籲主管單位及平台業者也要負起責任，嚴格杜絕郵包交叉污染。

鍾佳濱指出，朝野立委都在提醒與要求行政機關，要嚴密注意兩岸交流關於郵包的問題，而目前透過幾個主要平台業者所往來的郵包，是由中華郵政與交通部所督管。目前各界看到郵包亂象已威脅到食安，因此呼籲要趕快檢討所有涉及兩岸的交流平台，尤其是物流平台關於郵包的檢驗，能否有更積極的作法。

鍾佳濱說，台灣與鄰近國家人民的郵寄、郵包往來的量非常大，特別是集中在對岸，因此呼籲相關平台業者及主管機關應負起責任，嚴格杜絕郵包的交叉污染。

媒體詢問，台中梧棲養豬場感染非洲豬瘟，疫調發現廚餘通報不符規定，市議員指出，豬農5月後就沒正常上傳，市府也未稽查。鍾佳濱認為，台中市環保局是廚餘資源化再利用的受理與監督機關，清潔隊也是環保局的直屬機關，因此就此一案例來看，中市府環保局的螺絲根本掉滿地。

此外，台中市養豬場檢出非洲豬瘟病毒，市府日前指稱案例場有自行找獸醫師開藥診療；但農業局指出，經查這名王姓獸醫沒有獸醫執業執照，已檢送相關事證發文檢調查察。鍾佳濱說，發生這種離譜的錯誤，中市府應出面說明。

