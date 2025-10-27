為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文訪竹市議長許修睿 期盼地方佈局延續「藍白合」

    2025/10/27 12:25 記者蔡彰盛／新竹報導
    中國國民黨新任主席鄭麗文（中）上午前往新竹市議會拜訪議長許修睿（右），左為立委鄭正鈐。（記者蔡彰盛攝）

    中國國民黨新任主席鄭麗文（中）上午前往新竹市議會拜訪議長許修睿（右），左為立委鄭正鈐。（記者蔡彰盛攝）

    即將於本週六上任的中國國民黨新任主席鄭麗文，上午前往新竹市議會拜訪議長許修睿，由於新竹市是藍白合作城市，鄭麗文期盼竹市能持續延續此基調，未來在地方佈局會「接地氣、尊重地方生態」，並重視許修睿的看法與建議，並期待能合作無間、有高度的默契。

    當被問到地方黨部人事布局是否更動地方主委？鄭麗文說，已任命李乾龍擔任副主席兼秘書長，負責全台地方黨部主委的相關佈局，在新竹市的部分，會「接地氣」且尊重最了解地方生態的人，也就是議長許修睿。她也表達新竹市未來如何能「繼續穩住，繼續贏」，這對台灣2026及2028年的大選都至關重要，因此會高度尊重議長的意見。

    針對竹市明年市長選舉佈局，鄭麗文表示會高度關切停職市長高虹安官司的進度，並期盼新竹市能夠繼續延續「藍白合」的基調。她認為新竹市過去開創藍白合成功的先例，為接下來的藍白合作樹立了典範。因此國民黨在新竹市仍會繼續延續藍白合的基調，團結所有在野力量，目標是繼續在新竹市執政。

    針對兩岸的局勢，鄭麗文回應，近期國際情勢變化萬千，最近來自於美方重要媒體或智庫的報導，都凸顯各界對兩岸局勢的高度關注，也希望中國國民黨能成為兩岸關係的「定海神針」，確保和平與安全，這是大家最關注的，千萬不要在2028年之前出現任何軍事衝突或危險。未來國民黨將致力推動兩岸的對話、交流與合作，在維持和平與穩定上發揮最大功能，這也是黨內從政同志高度關心的議題。

