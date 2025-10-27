海纜七法將審 歐洲多國友台議員28日與我合辦「海纜安全合作論壇」

斯洛伐克前國防部長納德（Jaroslav Nad，見圖）28日將應邀在「2025台歐海底電纜安全合作論壇」與我國中華電信、海巡署及智庫代表對談。（圖取自納德官方臉書）

中國近年對台灰色地帶襲擾加劇，我國聯外海底電纜以及歐洲波羅的海海纜，皆曾遭受中資背景權宜輪威脅，海纜防護成為台歐合作及經驗交流重心之一。「科技、民主與社會研究中心」（DSET）、「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）及外交部明（28）日將在台北舉辦「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，恰逢行政院「海纜七法」部分修法草案即將在立法院審查之際，台歐加強合作的訊號，可望為雙方關鍵基礎設施防護注入新動能。

具中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」今年初蓄意破壞我國「台澎3號」海纜，中國籍王姓船長今年8月二審遭判刑3年。立法院預計本週審議行政院推出的包括「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」等部分「海纜七法」修正草案，重點包括提高破壞海纜、自來水、天然氣管等刑責，故意犯可處7年以下有期徒刑，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統等規範，盼藉此加強關鍵基礎設施防護。

此外，歐洲波羅的海去年底也接連發生海底電纜遭破壞，涉案船隻分別為中國背景散貨船Yi Peng 3及疑似俄羅斯「影子船隊」之一的貨油輪Eagle S，Y船被懷疑在11月間瑞典至立陶宛、芬蘭至德國2條海纜斷裂時，曾在斷點海域拖錨並關閉AIS裝置；而E船則在12月底涉嫌拖斷連結芬蘭與愛沙尼亞的Estlink 2海纜。芬蘭亦對其船長與高級船員提出刑案調查，但刑事部分則因案發地點屬國際海域遭法院撤銷，但持續對船艦扣押、調查及檢查，並進行民事求償。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）今年7月曾拜會我國海委會主委管碧玲，雙方就印太區域海洋安全、海底基礎設施韌性與人才交流等議題深入交換意見，展現台歐強化海洋事務合作的共同願景。

谷力哲當時強調，台灣與歐洲在保護海底電纜及應對混合威脅上是「天生的合作夥伴」，雙方皆致力強化經濟安全與社會韌性；他指出，波羅的海與台灣周邊在海纜安全上面臨相似挑戰，歐盟正推動「藍色經濟」及「海洋安全戰略」，盼與台灣攜手推進資訊共享與技術合作，共同打造安全、永續、繁榮的海洋治理架構。

由歐洲多國跨黨派國會議員組成的友台聯盟「福爾摩沙俱樂部」，今晚將在台北舉行年會，明天則將和科技、民主與社會研究中心及我國外交部合辦論壇，以「強化數位與能源生命線：台歐海底電纜安全與戰略韌性」（Strengthening Digital and Energy Lifelines: Taiwan–Europe Undersea Cables Security and Strategic Resilience）為主題，聚焦台歐在海底電纜安全上的共同挑戰與合作契機。

論壇除歐洲多國友台議員與會外，受邀講者包括斯洛伐克前國防部長納德（Jaroslav Nad）、柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）執行長班納（Thorsten Benner），與我國中華電信網路技術分公司主任級工程師黃宏杰、海巡署巡防組海域執法科科長楊獻璋，以及科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組組長呂采穎對談。

主辦單位強調，盼藉此論壇，共同探討台歐如何面對灰色地帶威脅、強化基礎設施保護，以及推動跨國政策協調，打造更具韌性的民主數位與能源聯盟。

