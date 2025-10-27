賴總統遭批「魯莽領袖」 吳釗燮轟可悲：我們絕不投降，懂？

對於學者金萊爾投書《時代雜誌》批評賴清德總統為「魯莽的領袖」，國安會秘書長吳釗燮駁斥，要多可悲，才會無視中國所有挑釁，將台灣捍衛現狀與自由的努力稱為魯莽？（資料照）

華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評賴清德總統為「魯莽的領袖」，並主張美國應重新評估對台政策。國安會秘書長吳釗燮駁斥，要多可悲，才會無視中國所有挑釁，將台灣捍衛現狀與自由的努力稱為魯莽？我們絕不投降，懂了嗎？

金萊爾（Lyle Goldstein）23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書《時代雜誌》指出，在中東戰爭與俄烏戰爭持續之際，台灣才是全球最可能引爆大國衝突的「引爆點」。他聲稱，台海情勢近來更加不穩，部分原因在於台灣總統賴清德採取較前任更為明確的國家定位論述，並強調台灣主權，導致兩岸關係緊張升高。

金萊爾主張，華府在處理台海議題時應保持克制與謹慎，避免讓局勢升溫，並將戰略重心放回與日本、南韓、澳洲及菲律賓等條約盟邦的合作，強調美國對台政策應以維護區域穩定為首要目標。

吳釗燮日前在社群媒體X平台轉發該篇投書，並批評，要多可悲，才會無視中國所有的挑釁，把台灣捍衛現狀與自由的努力稱為「魯莽」？歷史早已把綏靖政策說得夠清楚了，我們投入國防，是為了維護和平。絕不投降，懂了嗎？

吳釗燮昨天也進一步分享美國國務卿魯比歐公開強調，美中貿易談判時，不會放棄美國長期以來的對台灣的支持。吳釗燮認為，盧比歐的發言是對「疑美論」、「台灣交換論」認知作戰，強而有力的反擊，台灣將持續作為負責任的印太夥伴，捍衛台海現狀。

