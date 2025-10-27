因鄭成功結緣！黃偉哲首訪友誼市平戶推介農特產品

台南市長黃偉哲向日本民眾介紹此次台南的參展業者與物產。（台南市政府提供）

日本長崎平戶市是鄭成功出生地，因而與台南結緣締結為友誼市。台南市長黃偉哲25日應邀首訪平戶，參加「2025平戶市秋之城下祭」，現場設置台南物產販售攤位，大力推介台南豐富多元的農特產品給日本民眾。

黃偉哲表示，很高興親自造訪平戶市，這個因鄭成功所牽起的緣分，去年「鄭成功誕辰400週年」雙方喜上加喜，正式締結為友誼市，意義深遠，也感謝平戶市長黑田成彥多次率團來訪台南，期待未來在文化、教育等各方面交流更上一層樓。

黃偉哲也邀此次參展的台南業者，上台介紹台南這個知名的美食之都，有多種優質物產，歡迎大家到攤位上多加選購。長黑田成彥也與黃偉哲一起在台南攤位發放果乾給民眾試吃，除感謝黃偉哲市長出席活動，並頻頻稱讚台南水果非常美味。

平戶市與台南市因特殊歷史緣分，長期保持密切友好的關係，每年4月平戶市皆會來台南參加鄭成功來台中樞祭典，而7月時市府與官方亦會組團赴平戶參加鄭成功生誕祭，展現台日間跨海的情誼。

台南市長黃偉哲致贈黑田市長台南市鑰。（台南市政府提供）

黑田市長陪同黃偉哲市長發放台南果乾給民眾試吃。（台南市政府提供）

