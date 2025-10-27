獸醫佐無照中市府沒「聽說」 民進黨議員怒轟要農業局長下台

多位民進黨議員批盧市府防疫荒腔走板，要求農業局長下台。（記者蘇金鳳攝）

台中一廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，究竟豬農是通報哪一位獸醫師或者是無照獸醫佐，至今仍不清楚，民進黨多位市議員批市府一開始記者會都稱「聽說」有獸醫師通報，但市府對該名獸醫佐無照也不知道，盧秀燕防疫沒有最扯只有更扯，更要求農業局長張敬昌下台，讓更有能力的人來做事。

副市長黃國榮表示，因為第一及第二場記者會是他主持，當時農業局長張敬昌是聽動保處所提供的訊息，但後來有修正；至於責任問題，他強調現在防疫為先，不是要逃避責任。

議員陳淑華表示，后里馬場有20多匹馬匹，過去有9隻死亡，觀旅局有派一位中興大學特約獸醫師進駐，若馬生病會徵詢特約獸醫師意見。

陳淑華痛批，但是台中市爆發非洲豬瘟，副市長黃國榮在10月22、23日記者會，市府都說是特約獸醫師前往診治，所以才沒有進行採檢，但竟都是聽說，這兩天的記者會說有特約獸醫師，24日又改口，25日盧秀燕還說獸醫師有執照，26日竟說是無執照，市府大家都是聽說，防疫荒腔走板，在盧秀燕華麗的包裝下，敗絮其中。

議員陳俞融表示，市府相關官員一直都在聽說，但他們不是老百姓，不能聽說，而且還拿無照獸醫佐當擋箭牌，市民對市府信任逐漸流失，要求農業局長下台負責，以對市民交待，讓有能力的人來做。

