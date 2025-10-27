為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為非洲豬瘟防疫連環騙負政治責任？盧秀燕「六字」回應

    2025/10/27 11:15 記者蘇孟娟／台中報導
    民進黨台中市黨團質疑防疫連環騙，要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市黨團質疑防疫連環騙，要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，台中市政府從防疫到事後調查漏洞百出，民進黨台中市議會黨團今質疑，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，稱到場是「獸醫師」結果卻是「藥商」，全台忙救豬，盧市府謊話連篇忙卸責、救盧秀燕，要求盧秀燕道歉、負政治責任，盧秀燕面對究責說未正面回應，僅回一句話：「謝謝議員指導」。

    民進黨台中市黨團今早質疑，台中爆非洲豬瘟疫情後，盧市府表現荒腔走板，從14日進場調查未採樣，後又稱獸醫診斷沒有非洲豬瘟典型症狀，診斷獸醫從「紀姓」變「王姓」，如今更被爆原來進場的根本不是獸醫師而是「藥商」，台中市府連是不是獸醫都不知道；且當事場的廚餘蒸煮影片自6月起已未正常上傳，環保局長陳宏益還稱3次稽查均正常，疫情爆發了還在騙，廚餘處理用倒的，一騙再騙，卻禍及全國。

    民進黨團火力全開抨擊，中央來台中全力救火，全台忙救豬，但台中市防疫作為卻是漏洞百出，謊話連篇，懷疑盧市府「棄軍保帥」、「斷尾求生」，謊話連篇只想卸責獸醫及豬農，最應負責的是無良官員跟出事就躲第二線的盧秀燕，延誤疫調時機，要求盧秀燕道歉，兩局長下台。

    今早中央前進指揮所記者會，盧秀燕當場被問及市府應變怠惰、要求道歉負政治責任一事，盧秀燕表情嚴肅未正面回答，僅一句話簡短回應：「謝謝議員指導。」

    被問怠惰負責，盧秀燕未正面回應。（市府提供）

    被問怠惰負責，盧秀燕未正面回應。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播