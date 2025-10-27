為非洲豬瘟防疫連環騙負政治責任？盧秀燕「六字」回應

民進黨台中市黨團質疑防疫連環騙，要求盧秀燕道歉。（記者蘇孟娟攝）

台中成台灣非洲豬瘟破口，台中市政府從防疫到事後調查漏洞百出，民進黨台中市議會黨團今質疑，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，稱到場是「獸醫師」結果卻是「藥商」，全台忙救豬，盧市府謊話連篇忙卸責、救盧秀燕，要求盧秀燕道歉、負政治責任，盧秀燕面對究責說未正面回應，僅回一句話：「謝謝議員指導」。

民進黨台中市黨團今早質疑，台中爆非洲豬瘟疫情後，盧市府表現荒腔走板，從14日進場調查未採樣，後又稱獸醫診斷沒有非洲豬瘟典型症狀，診斷獸醫從「紀姓」變「王姓」，如今更被爆原來進場的根本不是獸醫師而是「藥商」，台中市府連是不是獸醫都不知道；且當事場的廚餘蒸煮影片自6月起已未正常上傳，環保局長陳宏益還稱3次稽查均正常，疫情爆發了還在騙，廚餘處理用倒的，一騙再騙，卻禍及全國。

民進黨團火力全開抨擊，中央來台中全力救火，全台忙救豬，但台中市防疫作為卻是漏洞百出，謊話連篇，懷疑盧市府「棄軍保帥」、「斷尾求生」，謊話連篇只想卸責獸醫及豬農，最應負責的是無良官員跟出事就躲第二線的盧秀燕，延誤疫調時機，要求盧秀燕道歉，兩局長下台。

今早中央前進指揮所記者會，盧秀燕當場被問及市府應變怠惰、要求道歉負政治責任一事，盧秀燕表情嚴肅未正面回答，僅一句話簡短回應：「謝謝議員指導。」

被問怠惰負責，盧秀燕未正面回應。（市府提供）

