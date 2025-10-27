盧秀燕總統路受阻？ 律師：詭異打鼓影片殺傷力比豬瘟還大

盧秀燕日前登上爵士音樂節舞台表演打鼓，相關影片在社群瘋傳，甚至成為民眾在萬聖節裝扮中的造型之一。律師林智群強調：「有什麼事比你變成一個笑話、迷因（萬聖節的版型）來得糟的呢？」（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

台中市長盧秀燕近期因為梧棲區養豬場的非洲豬瘟疫情，招致外界砲轟。律師林智群觀察，對於盧秀燕這個想選總統的人來說，殺傷力最大的不是非洲豬瘟，而是爵士音樂節的「詭異打鼓影片」，林也強調：「有什麼事比你變成一個笑話、迷因（萬聖節的版型）來得糟的呢？」

林智群提到，當時盧秀燕的「打鼓影片」會那麼可怕，也是不尊重專業的結果。一般的情況下都會做彩排，盧秀燕上去，燈光師調一下燈光，正式來的時候，燈光師就可以調整。

林智群認為，盧秀燕那天應該是臨時起意跑上去的，還亂動人家的樂器，這其實很「毋湯」。至於有網友說盧秀燕說有「練習」、而非臨時起意，那她一定沒參加彩排，不然燈光不會那麼可怕。林智群說：「效果如何？大家都知道了，那個綠光打下來，跟鬼一樣。」

許多網友在林智群的貼文底下留言：「那個迷因根本嘲諷率99%」、「對盧媽媽那麼自戀的人來講，這個形象的殺傷力確實比什麼社會議題都更嚴重。」、「打鼓影片整個摧毀人設，盧媽媽變成靈異。」、「人倒楣的時候，奇奇怪怪的事會一起跑出來。」、「然後接下來的萬聖節，戴好盧媽媽面具扮鬼變成很潮的事情～」、「其實盧媽媽是在行銷台中萬聖節。」

