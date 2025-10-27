轟國民黨擾亂社會 民進黨：中央在做事、鄭麗文噴口水

民進黨發言人韓瑩。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉重災亟待重建，國民黨準主席鄭麗文昨偕立委傅崐萁出席花蓮縣黨部團結大會時，怒批中央政治鬥爭，高呼2028贏回政權。對此，民進黨今反駁，真正阻礙台灣團結、擾亂社會和諧的就是國民黨，中央忙救災、忙防疫，鄭麗文顧著噴政治口水，「只會繼續悲哀下去」。

民進黨發言人韓瑩表示，中央執政團隊於花蓮光復災後重建以及非洲豬瘟防疫皆全力投入、解決問題，與人民站在一起，反觀鄭麗文只顧噴政治口水、傅崐萁只顧自己政治生命忙「垂直避難」，令人遺憾。

請繼續往下閱讀...

韓瑩指出，當中央全力投入花蓮光復鄉災後重建時，鄭麗文只顧自身國民黨主席選舉，絲毫不見對花蓮關心；傅崐萁與徐榛蔚夫妻更是離譜，只會在鏡頭前鏟兩下土作秀，推諉卸責、凡是推中央，絲毫不關心災民，只顧自身政治生命忙著「垂直避難」。

韓瑩表示，如今面臨非洲豬瘟防疫考驗，國民黨執政的台中首當其衝，全台應團結防疫之際，鄭麗文仍只會噴政治口水攻擊中央，鄭麗文言行印證民進黨秘書長徐國勇日前對其評論「只會繼續悲哀下去」。

韓瑩表示，民進黨政府守護台灣主權立場始終如一，遇到災情、疫情時，更時刻在第一線與人民站在一起，解決問題。真正阻礙台灣團結，擾亂社會和諧的就是國民黨，鄭麗文的親中急統路線，連國民黨內都憂心，「停止內耗、團結台灣」不是廉價口號，請鄭麗文先從停止無意義的政治口水做起。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法