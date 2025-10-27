「高譚市」豬瘟防疫漏洞百出 許美華：藍營選民還捨不得罵盧秀燕

台中市長盧秀燕。（資料照）

台中梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，讓台灣苦撐7年的防疫防線正式失守。事件持續延燒，台中市政府從防疫應對到事後調查漏洞百出，引發輿論撻伐。反紫光奇遊團成員許美華更將台中市比喻為「高譚市」，直言這就是政治與選民錯誤選擇的後果，「藍營選民到現在還不敢檢討國民黨地方政府？捨不得罵盧秀燕？自業自得，剛好而已」。

許美華昨（26）日晚間在臉書發文痛斥，「台中高譚市，真的沒有最誇張，只有更誇張」。原來，台中「非洲豬瘟」拖10天才通報，前往養豬場診斷開藥的王姓獸醫，居然無獸醫執業執照」。這位無照獸醫只有獸醫佐證書，屬於公司的「動物用藥品管理技術人員」，可以銷售藥物。這位只能賣藥的王姓無照獸醫，之前並沒有開立處方或診斷書。

許美華傻眼質疑，「那之前台中市政府到底在說什麼？」台中市政府從一開始就想把責任推給「特約」獸醫，被案場真正的特約紀姓獸醫打臉，又聲稱開藥的是王姓獸醫，然後這位獸醫原來只是藥商，而且他也沒有開過藥。

許美華痛批，台中市政府農業局錯誤指控紀姓獸醫，絕不是他們輕描淡寫說新聞稿「誤植」這麼單純，而是是從一開始就搞錯或是說謊。果然，事情一件件解開後，台中市政府從第一時間的所有對外說法、新聞稿，沒有一件事是對的。

許美華進一步批評，台中在被目擊亂傾倒廚餘的髒亂場景後，繼續爆出過去幾個月，台中豬瘟場沒有按規定每日上傳廚餘蒸煮紀錄。台中出包「非洲豬瘟」的案場，在5月上傳24次，到6月只上傳8次，7月剩上傳1次，到8月完全不傳了，0次。而台中市政府只有在5月跟7月各訪查一次，完全不符合規範，「這很可能就是沒有及早掌握疫情的其中一個大漏洞。」

許美華直言，就在台中「Lumama」市長團隊被掀開一件件難以想像的怠忽職守行徑後，台中肉販一把眼淚、一把鼻涕哭訴，最後居然說「我不談政治」，真的讓人完全無法同情。到現在還不知道，就是台中市政府的無能失職害慘自家生意，這就是「政治」，這就是亂投票的下場，還在「不要談政治」，藍營選民到現在還不敢檢討國民黨地方政府？捨不得罵盧秀燕？自業自得，剛好而已。

許美華更語帶諷刺地說，現在完全想通了，自己又不是政治人物父母官，才不要什麼「苦民所苦」，要讓選民知道亂投票是有後果的，只有自己痛過才有可能醒過來，「對，我現在就是在檢討選民。現在還好中央是民進黨執政，北七選民最好再繼續亂投票投藍白啊，不要以為每次出事，後面都會有民進黨政府來收拾爛攤子。」

