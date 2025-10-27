鄭麗文反對提高國防預算 鍾佳濱批：勿將和平寄望在中共善意上

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者王藝菘攝）

對於國民黨新任黨主席鄭麗文反對將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）的3.32%，英國「金融時報」指恐激怒美國。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱認為，台灣主要政黨的領導人，只要有要執政的準備，都要非常重視和主要友邦美國的關係，不要把所有對和平的寄望，都依賴於中共的善意上。

鍾佳濱表示，國民黨作為台灣最大的在野黨，本來就應該要有隨時重返執政的準備，也要做好這樣的準備。因此，他相信新任的國民黨主席，對於外界這樣的說法應該有所了解，因為畢竟台灣未來的執政者和幾個主要的民主國家友邦，尤其是大國美國，維持良好關係、取得信賴，是一個非常重要的事項。

鍾佳濱說，大家也看到，過去在台灣想參選總統的候選人，不管是哪個政黨，都由外界媒體所說的，要到美國去接受面試，這樣的說法雖然有點調侃，但是也說明了，未來台灣主要政黨的領導人，只要有要執政的準備，都要非常重視和主要友邦美國的關係。

鍾佳濱認為，美國總統川普對於民主同盟應該要自己負擔防衛預算這樣的立場，相信鄭主席應該不見得會去體認，但不要把所有對和平的寄望，都依賴於中共的善意上。

此外，鄭麗文日前公布部分黨務主管名單，遭外界質疑沒有世代交替，4名副主席平均年齡是70歲，挨酸是「老藍男」。4名副主席包含前秘書長李乾龍擔任副主席兼秘書長、前黃復興黨部主委季麟連、前國民黨大陸工作會主任、副祕書長張榮恭，以及馬英九基金會執行長蕭旭岑，被外界酸世代交替是不是喊假的。

對此，鍾佳濱說，高齡化、中共化，不因鄭麗文新任黨主席這樣的過程而有所改變，過去國民黨被戲稱說，只要未滿65歲，就是青壯派，現在看他們副主席人選似乎還是維持同樣標準。「世代交替」到底是不是新任黨主席的口號，還是未來會表現在國民黨的其他新作為，「我們拭目以待。」

