11/7「馬習會」10週年 馬英九基金會辦研討會 鄭麗文將出席

國民黨主席當選人鄭麗文（右）選前拜訪前總統馬英九，馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）將出任國民黨副主席。（資料照）

「馬習會」即將屆滿10週年，馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會，將於11月7日共同舉行馬習會10週年研討會，邀請學者專家及具兩岸事務經驗人士，探討兩岸關係當前局勢與未來展望。該活動除了由基金會董事長馬英九親自主持致詞，新任國民黨主席鄭麗文也將以來賓身分出席。

2015年11月7日，時任總統的馬英九和中國領導人習近平在新加坡會面，是兩岸自1949年以來，雙方領導人首次會面。習近平不斷重申兩岸「同屬一中」；馬英九闡釋「九二共識」時，只提「一個中國」，沒有提到各表。

2024年4月10日，「馬習二會」在見證港澳回歸的北京人民大會堂東大廳舉行，習近平稱兩岸制度不同，改變不了兩岸同屬一個國家的客觀事實，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼勢力能把我們分開」。馬英九則重申堅持「九二共識」、「反對台獨」的立場，要讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

馬英九基金會後來在「馬習會」3週年、5週年時，曾舉辦過研討會，邀請學者專家及具兩岸事務經驗人士，探討兩岸關係何去何從。馬英九曾指出，「馬習會」就是再度肯定「九二共識」為海峽兩岸共同的政治基礎。

馬習會10週年研討會將於11月7日登場，地點選在格萊天漾大飯店，馬英九將主持開幕致詞，鄭麗文也將以來賓身分出席。與會者包括即將出任國民黨副主席的蕭旭岑、張榮恭，海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄，以及國民黨智庫國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉、文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授趙建民、民主文教基金會董事長桂宏誠、台大政治系教授左正東等參與。

