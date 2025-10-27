「藥商變獸醫」豬瘟防疫連環騙，台中民進黨團怒喊盧秀燕負責。（記者蘇孟娟攝）

台中成台灣非洲豬瘟破口，台中市從防疫到事後調查漏洞百出，民進黨台中市議會黨團今質疑，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，連到場「獸醫師」竟是「無獸醫照的藥商」，全台忙救豬，盧市府謊話連篇為卸責、救盧秀燕，導致第一輪疫調查不出病毒來源，衝擊產業的慘痛代價變全台共同承受，要求盧秀燕道歉、負政治責任，農業局及環保局長下台負責。

黨團總召王立任指出，台中爆非洲豬瘟疫情後，盧市府從14日進場調查未採樣，後又稱獸醫診斷沒有非洲豬瘟典型症狀，診斷獸醫從「紀姓」變「王姓」，如今更被爆原來進場的根本不是獸醫師，竟是「藥商」，台中市府連是不是獸醫都不知道；且當事場的廚餘蒸煮影片自6月起已未正常上傳，環保局長陳宏益還稱3次稽查均正常，疫情爆發了還在騙，廚餘處理用倒的，荒腔走板、一騙再騙，卻禍及全國。

黨團市議員也火力全開接力批判，陳俞融批評這次台中成豬瘟破口根本就是「人禍」；陳淑華批，拖到20採樣送檢還用宅急便寄，現在責任完全推給「獸醫」，結果連獸醫都被查出是「藥商」，盧秀燕華麗包裝下「沒有最扯只有更扯」；蕭隆澤、張芬郁及李天生質疑廚餘亂倒恐造成二次傷害甚至二次傳染。

林德宇更質疑盧秀燕的華麗包裝下是臭不可聞謊話連篇，導致疫調一再延誤，如今第一輪疫調結束找不到病毒來源，14日究竟動保處誰去查場，農業局應公佈真相；林祈烽更批根本是「盧秀燕豬瘟」；張家銨更擔心，當事場還有11隻豬未掩埋不知去向，憂成更大破口。

江肇國、陳雅惠、黃守達也說，盧市府防疫作為漏洞百出，謊話連篇，懷疑盧市府「棄車保帥」、「斷尾求生」，謊話連篇只想卸責獸醫及豬農，最應負責的是無良官員，跟出事就躲第二線的盧秀燕；蔡耀頡、曾威、謝家宜均強調，盧市府一騙再騙，已失公信力，全台都在救豬，台中市卻忙著救自己及盧秀燕，以致延誤疫調時機，盧秀燕道歉，兩局長下台。

