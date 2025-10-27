為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    停砍公教年金 藍再提軍士官退休金隨在職人員調整

    2025/10/27 10:16 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（記者林欣漢攝）

    立法院國民黨團除了提出「公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法」修法，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低，也提出「陸海空軍軍官士官服役條例草案」，要將退役軍官、士官所領退休俸、遺屬年金，調整機制比照現役。國民黨立委陳玉珍表示，目前機制無法有效反映物價變動及通膨風險，恐已不足達成照顧退役軍官、士官的目的，因此提出修法。

    現行「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領遺屬年金給付金額，於「中央主計機關發布消費者物價指數（CPI）累計成長率達正、負五％時」應予調整，或「至少每四年」應予檢討。依前項規定調整後的給付金額，超過原領給付金額之百分之五或低於原領給付金額時，應經立法院同意。

    軍公教近四年已連續加薪3次，共調薪11％，加上需要舉債普發現金1萬元，行政院已經拍板明年軍公教確定不加薪。2024年軍公教加薪4％，退休軍公教月退金也調升4％。

    陳玉珍提出「陸海空軍軍官士官服役條例第三十九條條文修正草案」，軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領遺屬年金給付金額，「配合現役人員調薪同步檢討，調增幅度與現役人員相同；或至少每三年應予檢討並調增，其調增比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之」。

    陳玉珍表示，軍公教人員一直是撐起中華民國政府及整個國家社會運作的骨幹，軍職人員更是社會安全與穩定核心力量，台澎金馬能有這幾十年安全穩定發展，國軍功不可沒，近年物價飛漲影響退休軍人生存甚為嚴重，盼修訂退除役人員或遺族調整機制與現役人員同步，以維繫退除役軍人及其遺族的生存權益。

