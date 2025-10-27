綠委質疑「小包衝關」猶如「生化武器」 國民黨團：邊境沒認真檢疫？

立法院國民黨團。（資料照）

民進黨立委吳思瑤指出，8月起，台中郵局進口約50個貨櫃、6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃、9萬多件。這些電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，猶如「生化武器」危及台灣肉品市場及經濟安全。對此，立法院國民黨團首席副書記長林沛祥今日表示，早在2018年民進黨政府的農委會就已經禁止任何疫區豬肉製品入台，還是民進黨政府口說要禁止，邊境沒認真檢疫？或是小包裝包裹是海關防疫破口，吳思瑤只是不小心說了大實話？政府有下令，但也只是下令而已？

林沛祥進一步指出，讓人不解的是，Google檢索新聞就可以發現2018年時有民眾在淘寶網訂購6.2公斤的對岸商家的牛肉乾，結果遭海關查扣，被依違反「動物傳染病防治條例」送辦，獲緩起訴處分1年，須繳交罰金5千元。還是風頭過了，長官不要求了，政府檢疫及防疫的力度螺絲全都鬆了？

請繼續往下閱讀...

林沛祥反問，難道民進黨中央黨部實際上所要表達的是，中央政府這7年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台，根本没有用力進行地毯式的檢疫、防疫？還是近一年政府全心投入「大罷免」以致政務廢弛？如果真的是這樣，這是非常嚴重的失職、瀆職，必須有政務官為此下台負責。

林沛祥認為，近日非洲豬瘟襲台，全台進入一級警戒，除了努力找出防疫破口外，更重要的是亡羊補牢，完善防疫體系才是當務之急。請民進黨黨中央一起公開呼籲，等抗疫完成階段性任務後，釐清失職部會及責任歸屬。農業部長陳駿季或是財政部長莊翠雲，二者其中之一，必須為此次非洲豬瘟防疫出現破口，向全國人民道歉，自行請辭下台，以示負責，否則對不起2300萬台灣人民及全台近1萬3千家的豬農。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法