    首頁 > 政治

    境外網購豬製品最高罰100萬 民進黨：一起守護台灣豬！

    2025/10/27 09:52 記者陳昀／台北報導
    台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒。（資料照，台市府提供）

    台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒。（資料照，台市府提供）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，而中華郵政自8月起承接大量拼多多、淘寶等配送貨物逾15萬件，國內憂心當中可能夾帶肉類香腸、含豬肉月餅，恐成防疫破口。民進黨今提醒，境外網購豬肉製品並蓄意違規收件，最高可罰新台幣100萬元。

    民進黨今天在Threads發文提醒大家，防疫人人有責，別從境外網購豬肉製品，蓄意違規收件的民眾，會被罰5萬元到100萬元喔！政府會持續加強邊境查驗、郵包檢查、查緝走私。請一起守護台灣豬！

    民進黨引述本報報導指出，中華郵政解釋貨櫃進口包裹處理流程，先經海關以X光檢查通關，發現內容物有疑似動植物，通知防檢署人員前往檢驗，另會不定期派檢疫犬查驗，貨櫃完成清關後，再轉以國內包裹方式投遞。

    農業部防檢署長杜麗華表示，針對海外輸入包裹夾藏豬肉，相關單位一定攔截；防檢署主任秘書陳子偉也重申，蓄意違規收件民眾，例如訂購香腸但包裝寫衣服，藉此規避申報義務，將依「動物傳染病防治條例」向收件者開罰，處5萬元以上的100萬元以下罰鍰。

