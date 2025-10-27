藝人閃兵惹議！高市議員黃文志:嚴審體檢、提升軍人地位

高市議員黃文志關切藝人閃兵議題，建議市府規劃體檢嚴審機制。（記者王榮祥翻攝）

藝人閃兵引起各界非議!高市議員黃文志今指出，救災與災後復原常見國軍參與，也獲得許多好評，建議未來要嚴審體檢，也要設法提升軍人榮譽感。

黃文志今質詢時提及藝人閃兵問題，強調兵役制度須有其公平性，針對體檢造假情況，他建議4個方向優化，分別是強化防弊與雙軌制審查、提升數位服務與整合防弊宣導、強化行政溝通與建立機關查核小組、簡化行政流程與推動線上預審等電子化。

他認為在嚴謹制度同時，也必須提升軍人榮譽感，並帶起社會對軍人的敬意，政府除了在福利上持續增加外，或許可多宣傳國軍投入社會救助的諸多事蹟，以及協助軍人強化個人職涯專業、證照考取等，讓軍人整體價值提高。

黃文志舉國軍投入救災為例，常會引起各界好評，有讓阿兵哥有成就感，這部分可再設法強化，不但可以提高外界對軍人觀感，也拉近國軍與民眾的距離。

黃文志認為國軍常投入救災與災後復原，相關事蹟值得多宣傳，讓各界更敬重國，圖為國軍參與光復鄉災後復原工作。（資料照）

