蔣萬安去年萬聖節cos《咒術迴戰》五條悟又被翻出 網：他在原作裡被腰斬

台北市長蔣萬安去年萬聖節cosplay成《咒術迴戰》的角色五條悟。（圖擷自台北市政府官網）

台北市長蔣萬安去年cosplay成日本漫畫《咒術迴戰》（有改編成動畫）的角色五條悟，出席天母萬聖節活動，讓不少網友看到相當傻眼，現在又被網友翻出，因為五條悟在原作裡遭到反派宿儺腰斬，被戲稱為「2.5條悟」。

蔣萬安當天戴上一頭白髮和墨鏡，在舞台上笑稱他不是蔣萬安，而是《咒術迴戰》裡的五條悟。蔣萬安表示，五條悟既強大且帥氣，還擁有關懷他人的胸懷，希望自己能夠像五條悟一樣，帶給民眾更多的信賴與安全感。

不過，蔣萬安cosplay成五條悟在網路上引發不少討論，雖然五條悟在漫畫裡曾是戰力頂點，但與宿儺對決遭到腰斬後被戲稱為「小丑」，因此網友們相當不解蔣萬安的選擇。

有人打趣地表示，不知蔣萬安的連任之路是不是也會像五條悟一樣被「腰斬」；還有人笑稱若真的變成「2.5條悟」，那蔣萬安是不是要改名為「蔣五千安」。《咒術迴戰》粉絲則感嘆，五條悟在作品裡已經死很慘了，沒想到還要被cosplay成這樣。

