為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安去年萬聖節cos《咒術迴戰》五條悟又被翻出 網：他在原作裡被腰斬

    2025/10/27 09:59 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安去年萬聖節cosplay成《咒術迴戰》的角色五條悟。（圖擷自台北市政府官網）

    台北市長蔣萬安去年萬聖節cosplay成《咒術迴戰》的角色五條悟。（圖擷自台北市政府官網）

    台北市長蔣萬安去年cosplay成日本漫畫《咒術迴戰》（有改編成動畫）的角色五條悟，出席天母萬聖節活動，讓不少網友看到相當傻眼，現在又被網友翻出，因為五條悟在原作裡遭到反派宿儺腰斬，被戲稱為「2.5條悟」。

    蔣萬安當天戴上一頭白髮和墨鏡，在舞台上笑稱他不是蔣萬安，而是《咒術迴戰》裡的五條悟。蔣萬安表示，五條悟既強大且帥氣，還擁有關懷他人的胸懷，希望自己能夠像五條悟一樣，帶給民眾更多的信賴與安全感。

    不過，蔣萬安cosplay成五條悟在網路上引發不少討論，雖然五條悟在漫畫裡曾是戰力頂點，但與宿儺對決遭到腰斬後被戲稱為「小丑」，因此網友們相當不解蔣萬安的選擇。

    有人打趣地表示，不知蔣萬安的連任之路是不是也會像五條悟一樣被「腰斬」；還有人笑稱若真的變成「2.5條悟」，那蔣萬安是不是要改名為「蔣五千安」。《咒術迴戰》粉絲則感嘆，五條悟在作品裡已經死很慘了，沒想到還要被cosplay成這樣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播