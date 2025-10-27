川習會將屆 我官員：會出現大量「疑美論」但美不會犧牲台灣利益

美國總統川普展開亞洲行，30日將於南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，台海情勢預計是會談議題之一。（路透社檔案照）

美國總統川普展開亞洲行，30日將於南韓與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，台海情勢預計是會談議題之一。我官員分析，川習會將屆，一定會有大量「疑美論」出現，但美國不會犧牲台灣的利益。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日表示，川普在與中國進行貿易談判時，美國不會為了與中國達成貿易協定，以「放棄台灣」作為交換條件。

請繼續往下閱讀...

熟稔中共統戰的官員受訪表示，每次美中元首會晤或進行協商，因為川普的風格較難捉摸，加上美國關稅及台積電等議題影響，外界都會相當不安，這一次美國務卿魯比歐在會前特地出來表達，川習會對台灣不會有什麼問題，也強調不會傷害台灣。

針對中共是否要求美方支持「反對台獨」？官員說，中共一定希望美國這樣做，但問題不是「反對台獨」這麼簡單，而是中國有意對台動武侵犯台灣，「現在是只要你不支持統一，就可以指控你台獨，包括支持中華民國也是台獨」。

官員談及，川普會前夕，中共會去操作相關議題，「疑美論」一定會比較高漲，國人也會擔心美國會不會出賣台灣。但美方曾向我方承諾對台灣的六個保證不變，如果去支持中國主張的「反對台獨」，那不就是違背自身的承諾嗎？所以我方是相信魯比歐說法的，台灣不必自亂陣腳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法