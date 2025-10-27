為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朱立倫、侯友宜選不上總統 臉書粉專曝風水學：新北龍脈被切斷

    2025/10/27 09:24 記者賴筱桐／新北報導
    臉書粉專「我的tod丹鳳站」指出，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜選不上總統的關鍵原因，在於「高架捷運切斷新北龍脈」。圖為捷運環狀線。（記者賴筱桐攝）

    臉書粉專「我的tod丹鳳站」指出，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜選不上總統的關鍵原因，在於「高架捷運切斷新北龍脈」。圖為捷運環狀線。（記者賴筱桐攝）

    國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜分別在2016年、2024年代表國民黨參選總統，均以落敗收場，臉書粉專「我的tod丹鳳站」點出關鍵原因，「高架捷運切斷新北龍脈」，朱立倫、侯友宜長期掌握新北市政，卻無法跨過總統大位的最後關卡，除了政黨競爭與個人條件外，城市風水與治理哲學的根本錯誤，正是其政治運勢走弱的核心原因。

    「我的tod丹鳳站」貼文指出，在都市風水觀點中，捷運與鐵路象徵城市「龍脈」，只要能順勢引導，便能帶動城市繁榮、民心向心，但新北近10多年的軌道興建卻走上反方向，以高架軌道凌空壓住龍脈，阻斷城市能量。

    該粉專舉例說，環狀線本來是串起大台北最重要的交通命脈，但新北卻選擇大量高架設計，結果沿線呈現道路被切成兩半、陰暗橋下空間增加、站點難以形成繁華商圈、乘客來了就走，最能帶旺城市的捷運，變成一條空中壁壘，風水上等同於鋼鐵巨龍壓住地勢，讓城市失去躍升力量。

    此外，萬大樹林線是未來南北主軸，穿越新北心臟地帶，卻讓高架捷運以刀削之勢從樹林、板橋劈過，造成城市界面遭切割、商業難以聚集；泰板輕軌更是敗筆中的敗筆，沿線行經輔仁大學、新莊副都心、塭仔圳重劃區、機場捷運A5站及大量產業腹地，應規劃為地下化的中運量捷運，以TOD（大眾運輸導向）帶動AI、商辦與國際教育城，但市府卻用最便宜的方式蓋高架，廉價處理最值錢的土地，錯過百億產業投資與城市升級契機。

    「我的tod丹鳳站」認為，都市風水等於城市治理，也象徵政治能量，當城市規劃帶來壓迫、切割、失衡，市民自然無感甚至反感，城市的氣不聚，政治氣運自然不旺，新北主政者的政治能量，也因此一直上不去，朱立倫、侯友宜的天花板不在民調，而在城市本身，當新北被誤導成巨大「睡城」，便無法孕育下一位總統。

