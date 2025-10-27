細數台中市府防疫錯誤 吳靜怡：盧秀燕成為大說謊家

吳靜怡表示，台中成為非洲豬瘟破口，從「未採檢」到「偽獸醫」，讓盧秀燕（右）成為大說謊家。（資料照）

台中市梧棲區一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，外界砲轟台中市政府防疫慢半拍，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（27日）發文直言，台中成為非洲豬瘟破口，從「未採檢」到「偽獸醫」，讓盧秀燕成為大說謊家。

吳靜怡指出，盧秀燕在記者會堅稱「14日就有台中市農業局同仁到場，也有獸醫師在場，獸醫師有政府委託專業，因為獸醫師領有執照，他有專業去判斷，我們必須尊重獸醫師的判斷」，但不到24小時就上演打臉秀，台中市府農業局證實該名在養豬場進行診斷與開藥的王姓男子，根本沒有獸醫師執照，盧市府在非洲豬瘟事件爆發後，對外說法每天都在變。

吳靜怡質疑，市府說法短短5天連翻五次，從「專業團隊」變成「政治口水」，到底是盧秀燕團隊溝通失誤，還是刻意誤導？防疫破口交給中央處理，但台中市府忙著修詞、滅火、護主。從豬場到市府，一步步失守的防疫時間線，全台灣都在幫盧秀燕補防疫破網。

吳靜怡提到，過程中整整10天的空窗期，台中市府讓病毒在豬舍裡蔓延，還讓死亡豬隻持續出貨、傳播風險擴大，這不是「不幸的事件」，而是明確的防疫失職。台中市環保局也坦承事發豬場的廚餘蒸煮紀錄有長達四個月空白，官方解釋是「老農不熟悉網路操作」，這理由簡直荒謬至極，廚餘蒸煮是防堵非洲豬瘟的手道關卡，但台中市府竟然毫無即時監測機制。

吳靜怡強調，盧秀燕市府從「廚餘蒸煮紀錄空白」到「無照獸醫診斷」，從「14日不採樣」到「21日才送驗」，每一個延誤都告訴大家，台中不是被病毒打敗，而是被遮掩的謊言打敗，盧秀燕若仍堅稱「該做的都做了」，那麼真正該做的是向人民道歉、向防疫的專業人員道謝。

