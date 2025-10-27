為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中市防疫爆漏洞百出！盧秀燕挨批「每一步都讓疫情更失控」

    2025/10/27 08:28 記者蘇孟娟／台中報導
    中市防疫爆漏洞百出，議員周永鴻批「每一步都讓疫情更失控」。（圖：市府提供）

    台中成台灣非洲豬瘟破口，衝擊全國畜牧與食品產業，疫情爆發以來，台中市防疫到事後調查漏洞百出，靠中央救火，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊更說謊連環爆，台中市議員周永鴻痛批，從14日是否進場稽查一變再變，獸醫師竟被揭發其實是賣疫苗的藥商、根本沒執照，盧秀燕連日來說尊重獸醫師的專業判斷，「連是不是獸醫都不知道」，防疫延誤、責任推託、說謊卸責，「市府的每一步都讓疫情更失控」，狠批根本「東徐西盧」。

    台中爆出全台首例非洲豬瘟，成台灣防疫破口，造成豬隻禁運、禁宰延長至15天，衝擊全國畜牧與食品產業，周永鴻說，更令人憤怒的，是盧秀燕領導的中市府從平時防疫到事發調查漏洞百出，事發後卻不斷以謊言掩飾，一一被揭穿、全面破功。

    他說，環保局被環境部點名，未依規定每月查核輔導廚餘餵豬場，也沒確認資料上傳，案發場5月上傳24次、6月8次、7月1次、8月更掛零，市府只在5月與7月各查核一次，環保局長陳宏益第一時間還拍胸脯說「3次稽查都合格」，如今被中央打臉，信任全失。

    周永鴻說，農業局更謊上加謊，14日是否進場稽查一變再變，獸醫師從紀姓變王姓，最後被揭發「王醫師」其實是賣疫苗的藥商、根本沒執照，但盧秀燕一再稱「尊重獸醫師的專業判斷」，「尊重得那麼徹底，連是不是獸醫都不查清楚」，防疫延誤、責任推託、說謊卸責，市府的每一步都讓疫情更失控。

    周永鴻更怒斥盧市府從假稽查、假通報到假尊重，已成全台防疫破口，盧秀燕就是「徐榛蔚2.0」、「東徐西盧」；請盧秀燕別再演、別再推，立即公布養豬場稽查與廚餘紀錄，還給全台養豬業者一個交代。

