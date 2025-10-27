為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    條列非洲豬瘟時序 張之豪：盧秀燕到現在還在扯謊

    2025/10/27 09:01 即時新聞／綜合報導
    張之豪強調，盧秀燕拖延6天，至今所有說詞都還在扯謊，還是沒有告訴台灣社會大眾「為何拖延6天」。（資料照）

    張之豪強調，盧秀燕拖延6天，至今所有說詞都還在扯謊，還是沒有告訴台灣社會大眾「為何拖延6天」。（資料照）

    台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟，台中市府挨批防疫慢半拍，且針對豬瘟事件說法前後反覆。民進黨基隆市議員張之豪條列出非洲豬瘟後台中市府作為，並強調台中市長盧秀燕至今還在扯謊。

    張之豪27日凌晨發文提到，國民黨立法院黨團首席副書記長、基隆立委林沛祥，不知是否又要開記者會幫盧秀燕甩第三次鍋，來預習一下目前進度。張之豪列出事發至今台中市府的處置方式，10日梧棲養豬場第一頭豬死亡，14日豬隻大量死亡，但盧市府沒採樣就離開；6天後上百頭豬死亡，盧市府終於採樣，「寄宅配」到中央送驗，後續行政院召開記者會，確定是非洲豬瘟。

    張之豪指出，從本月14日至20日，在6天內因為盧市府嚴重疏失、延誤通報，有28頭豬流入市場，社會也追問為何市府從大量死亡到採樣，拖了6天？盧市府則回應：「該做的都做了」、「10/14當日有特約獸醫師在現場判斷」、「不是非洲豬瘟」，所以未採樣。

    張之豪表示，養豬場唯一簽約之紀姓獸醫師表示，自己根本沒去診斷；盧市府對紀獸醫道歉，聲稱「誤植」，並表示14日去的，是另一位「王姓獸醫」，但王姓獸醫被踢爆根本無照，只是藥廠業務。後續盧市府承認「王姓獸醫」是假的，根本沒有「派獸醫」。

    張之豪強調，盧秀燕拖延6天，至今所有說詞都還在扯謊，還是沒有告訴台灣社會大眾「為何拖延6天」。

