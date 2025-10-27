為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨中市第一階段議員登記 連小華及江和樹分別參選第4及13選區

    2025/10/27 07:19 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨中市議員江和樹完成參選連任登記。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市議員江和樹完成參選連任登記。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨2026選舉決策委員會日前通過第一階段由有現任議員的選區優先提名，目前民眾黨在台中市有2位市議員，分別是第4選區后里豐原的陳清龍及第13選區大里霧峰的江和樹，市黨部上週開放登記，24日截止，目前兩個選區分別只有陳清龍的妻子連小華及江和樹各一人登記，至於第二階段的何時登記，民眾黨預計11月初才決定。

    民眾黨日前通過「2026年公職人員選舉提名辦法」，提名時程分區分階段，原則「先易後難」，有現任議員的選區優先提名。

    台中市則有兩個選區有現任民眾黨議員，分別是第13選區的江和樹及第4選區的陳清龍；江和樹已繼續要參選連任，且已完成登記，陳清龍因為兩年條款，明年要擔任不分區立委，因此不再選連任市議員，由妻子連小華參選，也在截止前完成登記。

    因此民眾黨在台中市已篤定提名4選區的連小華及第13選區的江和樹。

    民眾黨中市議員陳清龍轉任不分區立委，該選區已由妻子連小華完成參選登記。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中市議員陳清龍轉任不分區立委，該選區已由妻子連小華完成參選登記。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播