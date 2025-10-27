民眾黨中市第一階段議員登記 連小華及江和樹分別參選第4及13選區

民眾黨中市議員江和樹完成參選連任登記。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨2026選舉決策委員會日前通過第一階段由有現任議員的選區優先提名，目前民眾黨在台中市有2位市議員，分別是第4選區后里豐原的陳清龍及第13選區大里霧峰的江和樹，市黨部上週開放登記，24日截止，目前兩個選區分別只有陳清龍的妻子連小華及江和樹各一人登記，至於第二階段的何時登記，民眾黨預計11月初才決定。

民眾黨日前通過「2026年公職人員選舉提名辦法」，提名時程分區分階段，原則「先易後難」，有現任議員的選區優先提名。

請繼續往下閱讀...

台中市則有兩個選區有現任民眾黨議員，分別是第13選區的江和樹及第4選區的陳清龍；江和樹已繼續要參選連任，且已完成登記，陳清龍因為兩年條款，明年要擔任不分區立委，因此不再選連任市議員，由妻子連小華參選，也在截止前完成登記。

因此民眾黨在台中市已篤定提名4選區的連小華及第13選區的江和樹。

民眾黨中市議員陳清龍轉任不分區立委，該選區已由妻子連小華完成參選登記。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法