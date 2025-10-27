抬轎變坐轎！下屆高市議員選戰已16名「前助理」躍躍欲試

蔡秉璁擔任立委邱志偉辦公室執行長。（翻攝臉書）

從抬轎變坐轎！陸續表態擬投入下屆高市議員選戰的「前助理們」已累計16人，是新人當中最大族群；地方人士指出，如何善用其歷練與人脈，是助理能否更上層樓的關鍵因素之一。

高市議員共有11個一般選區與4個原住民區（包括平地與山地），目前在7個一般選區與1個原住民區，共出現16名前助理表態參選下屆議員。

請繼續往下閱讀...

二選區（路竹等5區）民進黨陳琳潔曾是現任議員陳明澤助理。三選區（岡山等6區）民進黨蔡秉璁是立委邱志偉團隊執行長，民進黨蔣宛庭曾是前議員陳政聞服務處主任，國民黨黃韻涵曾任副議長陸淑美助理。四選區（左營楠梓）民進黨黃偵琳是前立委劉世芳辦公室執行長，民進黨張以理曾任前立委趙天麟助理，民進黨郭原甫曾是現任議員李雅慧團隊成員。

七選區（三民區）無黨籍陳建良曾任前立委陳柏惟助理，國民黨莊為傑是前立委黃昭順團隊成員。八選區（前金等3區）無黨籍陳雅敏曾任前議長許崑源助理。九選區（鳳山區）民進黨蘇致榮曾任立委許智傑服務處副主任，民進黨鄧巧珮曾任前立委趙天麟服務處執行長。十選區（前鎮小港）民進黨黃雍秀曾是前立委趙天麟助理，民進黨黃敬雅擔任立委賴瑞隆服務處執行長，無黨籍湯茹婷曾任前立委陳椒華高雄服務處主任。十二選區（平地原住民）民進黨籍巫振興曾是現任議員范織欽助理。

曾任綠營黨工的地方人士評析，擔任過民代助理的參選人多有輔選經驗，通常能比其他參選者更快融入選戰，若能善用其歷練與人脈，對於更上層樓會有相當助益。

黃偵琳曾任前立委劉世芳辦公室執行長。（翻攝臉書）

張以理曾是前立委趙天麟團隊重要成員。（記者王榮祥攝）

湯茹婷曾任前立委陳椒華高雄服務處主任。（翻攝臉書）

蘇致榮曾擔任立委許智傑服務處副主任。（翻攝臉書）

莊為傑曾是前立委黃昭順助理。（翻攝臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法