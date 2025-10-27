為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    抬轎變坐轎！下屆高市議員選戰已16名「前助理」躍躍欲試

    2025/10/27 07:15 記者王榮祥／高雄報導
    蔡秉璁擔任立委邱志偉辦公室執行長。（翻攝臉書）

    蔡秉璁擔任立委邱志偉辦公室執行長。（翻攝臉書）

    從抬轎變坐轎！陸續表態擬投入下屆高市議員選戰的「前助理們」已累計16人，是新人當中最大族群；地方人士指出，如何善用其歷練與人脈，是助理能否更上層樓的關鍵因素之一。

    高市議員共有11個一般選區與4個原住民區（包括平地與山地），目前在7個一般選區與1個原住民區，共出現16名前助理表態參選下屆議員。

    二選區（路竹等5區）民進黨陳琳潔曾是現任議員陳明澤助理。三選區（岡山等6區）民進黨蔡秉璁是立委邱志偉團隊執行長，民進黨蔣宛庭曾是前議員陳政聞服務處主任，國民黨黃韻涵曾任副議長陸淑美助理。四選區（左營楠梓）民進黨黃偵琳是前立委劉世芳辦公室執行長，民進黨張以理曾任前立委趙天麟助理，民進黨郭原甫曾是現任議員李雅慧團隊成員。

    七選區（三民區）無黨籍陳建良曾任前立委陳柏惟助理，國民黨莊為傑是前立委黃昭順團隊成員。八選區（前金等3區）無黨籍陳雅敏曾任前議長許崑源助理。九選區（鳳山區）民進黨蘇致榮曾任立委許智傑服務處副主任，民進黨鄧巧珮曾任前立委趙天麟服務處執行長。十選區（前鎮小港）民進黨黃雍秀曾是前立委趙天麟助理，民進黨黃敬雅擔任立委賴瑞隆服務處執行長，無黨籍湯茹婷曾任前立委陳椒華高雄服務處主任。十二選區（平地原住民）民進黨籍巫振興曾是現任議員范織欽助理。

    曾任綠營黨工的地方人士評析，擔任過民代助理的參選人多有輔選經驗，通常能比其他參選者更快融入選戰，若能善用其歷練與人脈，對於更上層樓會有相當助益。

    黃偵琳曾任前立委劉世芳辦公室執行長。（翻攝臉書）

    黃偵琳曾任前立委劉世芳辦公室執行長。（翻攝臉書）

    張以理曾是前立委趙天麟團隊重要成員。（記者王榮祥攝）

    張以理曾是前立委趙天麟團隊重要成員。（記者王榮祥攝）

    湯茹婷曾任前立委陳椒華高雄服務處主任。（翻攝臉書）

    湯茹婷曾任前立委陳椒華高雄服務處主任。（翻攝臉書）

    蘇致榮曾擔任立委許智傑服務處副主任。（翻攝臉書）

    蘇致榮曾擔任立委許智傑服務處副主任。（翻攝臉書）

    莊為傑曾是前立委黃昭順助理。（翻攝臉書）

    莊為傑曾是前立委黃昭順助理。（翻攝臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播