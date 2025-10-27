台中市府說法一變再變 他怒批：從認錯人變成見鬼了

針對「獸醫師」自行研判豬隻病情而用藥治療，台中市府說詞反覆，張育萌對此列出時序，表示台中市府為了推卸責任，說謊被抓包，用更大的謊來圓。（圖為市府提供）

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟，目前仍找不到病毒出處，針對「獸醫師」自行研判豬隻病情而用藥治療，台中市府說詞反覆，台中市農業局昨清查發現這位王姓「獸醫師」僅有「獸醫佐」證書，將發文檢調協助調查。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此列出時序，表示台中市府為了推卸責任，說謊被抓包，用更大的謊來圓。

張育萌提到，梧棲養豬場是和紀姓獸醫簽約，讓他當「特約獸醫師」，但在疫情出現後，中市農業局的說法稱第一時間是找一位「王姓獸醫」來看診，而他只診斷是「胸膜肺炎」。而10月14日這天是個關鍵，中市動保處到豬場查訪，因獸醫判斷是肺炎，因此市府沒有採樣，導致耽誤黃金防疫時間。

張育萌表示，事情發展至今，發現這位「王姓獸醫」根本沒有獸醫執照，只是「動物用藥品管理技術人員」只能銷售藥物，若寫診斷書、處方或開證明文件，就直接違反《獸醫法》。張育萌質疑，台中市府說法一變再變，現在卻只說把事證提供檢調。張指出，梧棲養豬場豬農26日提到診斷和開藥的也根本不是王姓獸醫，是他自己看到豬流鼻血，就按照經驗給豬注射肺炎藥物，藥物來源僅說是兩三年前買的。

張育萌強調，在豬瘟爆發第一時間，對於動保處14日為何到豬場卻沒有採樣送驗，當時市府聲稱到現場時「特約獸醫師已在場，以豬隻胸膜肺炎診療」，所以第一時間評估不用送驗。張質疑：「按照現在發現的事實，市府第一時間的說法，沒有一個字是真的。天底下有比這更離譜的事嗎？」

張育萌反問：「請問台中市府，14日到豬場查驗時，看到的到底是誰？照豬農的說法，根本沒有人診斷和開藥啊？從頭到尾，都沒有獸醫出現，只有豬農自己啊。」張育萌強調，台中市府為了推卸責任可說是無所不用其極，說謊被抓包，用更大的謊來圓；可怕的是，市府從原本的「認錯人」，現在真的可能是看到鬼。

