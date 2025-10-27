中共2027攻台？ 前CIA分析師：習近平的判斷是變數

前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯。（資料照）

美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾在國會警告，中國可能在2027年前對台灣採取行動，被稱為「戴維森窗口」（Davidson window）。前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯（Peter Mattis）認為，2027年是要求解放軍在此之前應具備能打勝仗的能力，中共、中國領導人習近平的決定實際上難以被預測，戴維森窗口真正的變數也是習近平的判斷。

馬提斯接受本報專訪指出，中共所謂「2027年攻台」說法，其實源於中共中央軍委2021年會議中設定的指標，要求解放軍須在2027年前具備「能打勝仗」的能力；實際上我們難以預測中共的決定。

馬提斯進一步說明，戴維森窗口的預測本質上是設定一個5年期的戰略基準點，旨在提醒美軍應於此期間具備相應應變能力，「就像『中國製造2025』一樣，並未隨時間出現太大的變化」，他認為，戴維森窗口真正的變數是習近平的判斷，而習近平正在走一條試圖在歷史定位上超越毛澤東的道路。

馬提斯表示，從2022年開始，中國提升軍力步伐幾乎從未放慢，種種跡象顯示，預警信號正在逐漸變少；即便美方對俄羅斯了解較深，在烏俄戰爭前提出高品質情報，人們仍不願相信其真實性，馬提斯質疑，在美國對俄羅斯了解遠高於中國的背景下，一旦中國入侵的警訊響起，大眾屆時是否會相信。

針對中共可能在2027年攻台的不確定性，馬提斯指出，台灣年輕人雖然願意保家衛國，但對國軍印象負面，台灣政府應思考如何改善國軍體制，讓國軍重獲民眾尊重，他認為，受限於人口規模，台灣的軍隊、緊急服務、警消能否成功運作，取決於公民社會扮演的角色。

