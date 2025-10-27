資訊不透明讓疑美論不斷 前CIA分析師：「北京都知道」保密內容

前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯。（資料照）

中國對台的認知作戰、文攻武嚇不斷，台灣國內也有不小「疑美論」的聲音。前美國中情局反情報分析師、詹姆斯敦基金會主席彼得．馬提斯（Peter Mattis）近期來台並接受本報專訪表示，其實「北京都知道」，「疑美論」的部分成因正是大眾不清楚台美檯面下的動作，因此美國與台灣都應該對雙方的作為保持更加透明、開放的態度。

馬提斯指出，每當台灣總統試圖談論國家安全，美國便會試圖阻止，但他認為，台灣政府應該更坦白、清晰地說明中國在做些什麼，讓人民看到中國的威脅，他也舉美國前總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）為例，羅斯福早在1935年便開始與美國民眾談論國家安全問題，當時沒人會料想到美國未來會涉入戰爭。

馬提斯指出，台灣總統也應著手與民眾對話，讓社會為中華人民共和國可能試圖強加予台灣的各種後果做好準備，並應對任何可能發生的狀況；台灣總統應該有權利對國內民眾發言，不必考慮國際民眾是否理解。

馬提斯表示，民主國家在揭露資訊時傾向考慮風險，憂心「如果讓對手知道了該怎麼辦」，但其實「北京都知道」，民主國家隱瞞的對象其實只有自己。

針對疑美論，馬提斯認為，對如何公開談論台美雙方的接觸，台美一直沒有找到公開與保密的平衡點，而失去平衡點會加劇大眾對台美防衛關係狀況的憂慮，他指出，疑美論的部分原因正是人們不知道台美在檯面下發生了哪些事，因此美國與台灣都應該針對雙方作為，保持更加透明、開放的態度。

此外，馬提斯也指出，美國對台軍售總是顧慮台灣是否會在獲得精良武器、遠程打擊能力之後，主動發起戰爭，但有了遠程打擊能力，台灣才能在台海發生衝突時，在中方軍機艦出港前進行打擊，也可以仿效烏俄戰爭轟炸經濟基礎建設等作法，影響中國經濟。

