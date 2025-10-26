新加坡對台立場反覆 外交官員：恐與民主陣營漸行漸遠

新加坡外交部25日發布新聞稿指出，總理黃循財（圖）與中國國務院總理李強會晤時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」及「反對台獨」立場。（路透檔案照）

新加坡外交部昨（25）日發布新聞稿指出，總理黃循財與中國國務院總理李強會晤時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」及「反對台獨」立場，與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前明確表示「美國不會為了與中國達成貿易協定而放棄台灣」形成強烈對比。外交官員分析，新加坡為迎合北京，不惜與美國及七大工業國集團（G7）一再重申的原則相左，新加坡在短時間內立場反覆，恐使其與全球民主陣營漸行漸遠。

外交官員指出，魯比歐在與美國總統川普會合的班機上受訪時，明確重申美國長期以來對台灣的支持，強調美國不會為了達成與中國貿易協定，以「放棄台灣」作為交換條件，「沒有人考慮這樣做」，在川普啟程亞洲行前釋出強烈挺台訊號，顯示美方在台海議題上立場一貫且堅定。

官員進一步指出，相較之下，新加坡的態度卻顯搖擺不定，黃循財9月接受《華爾街日報》專訪時才表示，新加坡重視台海及區域和平穩定，並強調「不應允許任何非和平方式改變現狀」，但本次與李強會晤後，卻在外交部新聞稿中再度重提「一中政策」與「反對台獨」，未再提及「不允許非和平方式改變現狀」，立場前後矛盾。

外交官員指出，黃循財此舉反映新加坡雖企圖在中美之間維持平衡，最終仍因中國壓力選擇向北京靠攏，犧牲台灣利益以及在台海和平議題的一貫性；言行顯然背離民主陣營共識，與美方主張漸行漸遠。

外交官員表示，川普即將出席東協峰會，在美中角力持續升溫的背景下，新加坡顯然成為中方積極拉攏的對象，黃循財此番發言，不僅罔顧台灣作為主權獨立國家的事實，也背離前總理李顯龍強調的「支持兩岸關係和平發展」與「不能以非和平方式改變台海現狀」原則，令人深感遺憾。

