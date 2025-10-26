為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    防堵非洲豬瘟需國人全力配合 潘孟安：這是與時間賽跑的戰爭

    2025/10/26 23:20 即時新聞／綜合報導
    台中爆非洲豬瘟疫情，潘孟安表示這是一場與時間賽跑、與病毒對抗的戰爭。（資料照）

    台中爆非洲豬瘟疫情，潘孟安表示這是一場與時間賽跑、與病毒對抗的戰爭。（資料照）

    台中爆發非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功，中央趕緊祭出全國暫停豬隻運輸和屠宰、停止豬肉產品出口、加強邊境管制等措施，不少豬農都相當擔心受到疫情波及。總統府祕書長潘孟安26日在社群喊話，這是一場與時間賽跑、與病毒對抗的戰爭，這段防疫期間所造成的不便，是為了守護台灣畜牧產業和糧食自主，「唯有台灣全體國人共同努力，才能讓台灣豬繼續驕傲地站在世界舞台上」。

    潘孟安26日晚間在臉書發文，「我的阿公、阿嬤跟舅舅都是在市場賣豬肉的攤販。小時候，我常常看著他們汗如雨下的身影，總是濕漉漉的圍裙和雨鞋，還有在清晨的霧氣中那盞昏黃的燈泡。阿公阿嬤話不多，他們勤勤懇懇每天為生活奮鬥的背影，就像是每個認真生活的台灣人的縮影。」

    他接著說：「這幾天，首例非洲豬瘟案例出現在國內，我心裡其實非常沉重。這不只是一場防疫挑戰，而是關於我們共同生活的土地、共同珍惜的味道。過去七年來，政府盡了最大的努力，與台灣人民一起擋下非洲豬瘟的入侵。從2018年亞洲疫情爆發開始，我們在邊境、在市場、漁船、在每一處豬舍，以及每一個跨海包裹之間，築起一層又一層的防線。」

    「中央成立應變中心，日以繼夜地盤點風險、協調各縣市，從機場的檢疫犬、X光行李檢查，到農場的消毒、運輸管控、廚餘蒸煮，每一步都來自無數基層防疫人員和產業界的努力與汗水。這些年，我們靠著團結一致、不分你我，讓台灣成為亞洲唯二被世界動物衛生組織認定為「非疫國」的地方。那是一個屬於全台灣的驕傲。」

    潘孟安表示，「然而，這一次首例非洲豬瘟的出現，代表著台灣的產業即將迎來嚴峻的考驗，防疫團隊再次日夜動員，全國暫停豬隻運輸與屠宰、全面禁用廚餘養豬、對疑似感染豬隻進行撲殺與健康檢查。這是一場與時間賽跑、與病毒對抗的戰爭。每一位農民的焦慮、每一位防疫人員的堅守，我都感同身受。這段防疫期間所造成的不方便，也是為了守護台灣的畜牧產業和糧食自主不受到豬瘟的衝擊。」

    最後潘孟安直言，「政府會全心全力守護台灣豬，也守護每一位在土地上努力生活的人。但要真正守住，需要地方與中央攜手合作，更需要全體國人的全力配合。唯有台灣全體國人共同努力，才能讓台灣豬繼續驕傲地站在世界舞台上。」

