    政治

    餵豬廚餘需蒸煮還得拍照回報 王義川要盧市府公布影像：別動手腳！

    2025/10/26 18:58 即時新聞／綜合報導
    王義川要求盧市府公布爆出非洲豬瘟養豬業者今年4月至10月止上傳蒸煮廚餘影像。（資料照）

    台中梧棲近日爆首例非洲豬瘟，害台灣7年防疫破功，市長盧秀燕面對質疑卻選擇神隱避答。針對這起事件，有輿論認為是餵養廚餘惹禍，民進黨立委王義川表示，雖然當事業者的養豬場規模依規可以使用廚餘餵豬，但是否有按照規定每日蒸煮不得而知，盧市府應該公布業者回報的佐證影像釋疑，同時也警告別想「動手腳」，否則有法律責任。

    這次爆出非洲豬瘟的養豬場業者，飼養約300頭豬，依規可以使用廚餘餵豬，但王義川指出，畜牧場若使用廚餘餵豬，業者須每天蒸煮一次，且每次要煮1小時以上，溫度控制在90度以上，才能起到殺菌作用，完成前述作業還得將廚餘蒸煮照片或影像上傳至雲端讓地方政府驗收。

    王義川喊話：「請臺中市環保局公布這次出事的業者從今年四月至十月止上傳影像次數。環保局也請公布稽查情形。台中市政府不要動手腳歐！有法律責任歐！」

    這次豬瘟疫情爆發後，中央立即展開疫調，並派員坐鎮台中盼將傷害降到最低。而疫調發現，涉案的蒸煮場沒有依規定每日上傳蒸煮照片，台中市環保局依規要每月稽查，卻只有5月和7月又去檢查，明顯未落實，恐涉怠忽職守。

    在 Threads 查看

