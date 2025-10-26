宋楚瑜、賴士葆昔成假民調受害者！學者曝縮短「冷靜期」危險之處

時任總統候選人宋楚瑜。（資料照）

國民黨立院黨團去年用1分鐘強行初審通過「選罷法第53條修正草案」主張縮短民調冷靜期為3天；然而，回顧歷史真正受到假民調所害而落選的藍營人士卻不少。前中選會主委、憲政學者陳英鈐今受訪時也說，把選前禁止發布民調縮短為3天，誰會受害很難講，但在現行AI發達情勢下，若縮短冷靜期危險不僅會增加，更會導致民眾對民主喪失信心。

國民黨立委翁曉玲所提「選罷法第53條修正草案」主張，至今無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，並指維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，因此提案將選前禁止民調時間從10日縮短為前3日。

回顧歷史，2001年時任新黨北市第二選區立委候選人賴士葆就因民調、新黨的高額提名導致票源分散，終以一萬餘票之差連任失敗，選舉失利後宣布退出新黨；此外，2000年總統大選時，時任國民黨總統候選人連戰、無黨籍總統候選人宋楚瑜也深受假民調所害，宋前年更重提此事痛批，國民黨當年不但做假民調，還放假消息、買票，當時輔選連戰的馬英九還把假民調一次、兩次、三次在電台上違法發表，最後結果就是輸掉選舉。

陳英鈐表示，憲法法庭去年已受理相關案件，他受憲法法庭委託撰寫諮詢意見，他認為要在選前多少天禁止發布民調，世界各國沒有統一標準，必須看各國國情。以台灣現況來說，他不贊成把時間縮短為3天。

陳英鈐說明，現行禁止選前10天不能發布民意調查資料的規定已實施了近30年，一開始只有針對總統、副總統選舉；直至2007年立委、縣市首長等才開始實施。起初，國民黨都反對，但後來受害最深的人就是時任新黨立委參選人賴士葆，導致藍營後續才贊成實施。

此外，陳英鈐指出，真正做假民調、散播假民調受罰的大部分都是政治人物與媒體，因此若縮短冷靜期危險就可能會增加，至於最終誰受害這就很難講。況且，目前連AI都可以做假民調令人真假難辨，若背後更有系統性的支援就更困難調查了，去年總統大選也有記者與一名退休教授接受境外敵對勢力指示，捏造不實總統大選民意調查遭到判刑。

「把選前禁止發布民調縮短為3天，誰會受害很難講，但會導致民眾對於民主體制的信心下降！」陳英鈐分析，當選舉結束後，民眾就會發現特定政治人物都假藉民調，來說假話。如果社會對於整個民主體制沒有信任，認為選舉結果都是某人背後用假民調勝選，那將導致民眾對民主喪失信心，甚至覺得獨裁會比較好。

