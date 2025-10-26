華府學者投書《時代》主張棄台 美部落客斥：惡意曲解毫無邏輯！

金萊爾投書《時代雜誌》批評賴清德是「魯莽的領袖」，還主張「棄台論」，引發輿論批評。（資料照）

華府智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（TIME），批評我國民選總統賴清德是「魯莽的領袖」（Reckless Leader），還主張「棄台論」，引發輿論批評。來自美國賓州、在台灣長居的部落客特爾頓（Michael Turton）就直言，金萊爾的文章錯誤百出，還曲解其他意見領袖的言論，本質上就是在配合中共做宣傳攻勢！

長期觀察並分析兩岸關係、美中台外交與國際媒體論述的《台北時報》（Taipei Times）專欄作者特爾頓，昨天（25日）在X平台點評金萊爾投書《時代雜誌》的文章「美國必須慎防台灣的魯莽領袖」（The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader），劈頭就痛批金萊爾搞不清楚狀況就攻擊賴清德，營造賴清德是一個隨時可能讓台海陷入戰爭的瘋子，事實上只是在「轉發」親中勢力那套毫無趣味可言的劇本。

請繼續往下閱讀...

特爾頓表示，金萊爾在文章中引述前台中美國商會主席石東文（Courtney Donovan Smith）過去在《台北時報》投書的一篇文章，指稱賴清德「極端激進」，「但正如石東文在社群平台和私下談話所言，金萊爾完全扭曲了他的觀點，石東文的論述與其完全相反。金萊爾顯然沒有看完石東文的文章，金萊爾的所引述的投書內容中，石東文在後面有評論：『儘管賴清德沒有說任何有爭議或違背歷史事實的話，但中國共產黨的反應卻十分激烈』……」。

特爾頓還嘲諷金萊爾的文章就像一個國中生寫作文，而且沒有提出任何證據能夠證明賴清德是個「失控的戰鬥狂人」，還不斷加油添醋地宣揚各種親中發言和中共官方那一套老掉牙的論述，整篇文章條理混亂、沒有邏輯，「如果我的學生交了這篇文章給我，我肯定退回去！」

更荒謬的是，金萊爾還主張美國應該放棄台灣，把重心放在南韓、日本、菲律賓等有正式外交關係的盟友，特爾頓直言這已經是各種「棄台論」的起手式，但全世界都知道，台灣是防禦體系中不可或缺的一環，如果中國佔領台灣，，將引發一場「災難性的大國戰爭」，而且是一系列戰爭。

最後特爾頓也慨歎，在這樣充滿對亞洲與台灣議題有深刻洞見的優秀作家世界裡，很遺憾看到《時代雜誌》這樣主流媒體刊登這樣一篇充斥陳腔濫調的親中共文章。

1/ Well, it’s a lovely night and I have nothing to do, so I thought I’d take a look at that epic fail from Lyle Goldstein in TIME on Taiwan earlier this week. LINK:https://t.co/iD7o1TKqn3 — michaelturton （@michaelturton） October 25, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法