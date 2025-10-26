同志遊行驚見「兄妹也有結婚的權利」標語惹議 粉專：疑似「小草」亂入

2025同志大遊行隊伍驚現「兄妹也有結婚的權利」標語，掀起社群輿論譁然。（擷取自Threads）

第23屆台灣同志遊行昨（25日）在台北登場，主題為「超．連結｜跨越標籤，理解差異」，吸引逾15萬人參與。許多民眾以創意造型、自製標語表達多元訴求，不過現場卻有民眾高舉「兄妹也有結婚的權利」的看板，引發輿論譁然。對此，臉書粉專「夜柯魔悍將」表示，舉牌者疑似是台灣民眾黨的支持者「小草」。

「夜柯魔悍將」今（26）日在臉書發文表示，該舉牌者手中標語下方綁著民眾黨在遊行中使用的緞帶「生育平權、與愛同行」，懷疑對方是民眾黨支持者「小草」。該粉專批評：「小草就一群專門去同志大遊行亂的，有夠可惡，我真心認為把代孕稱生育平權的超自私。」

照片曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言批評「這是亂倫」、「故意抹黑性別平權」、「真噁心」、「莮是想當亂倫哥嗎？」、「除了倫理還有基因的問題，這些人腦袋都有洞」、「這種行爲很可能讓同志遊行被更多人誤解，尊重所有言論的同時可能也要承受不屬於自己的責任」。

台灣民眾黨昨日參加同志遊行，沿途喊出「生育平權、與愛同行」口號，主張《人工生殖法》不應和代理孕母脫鉤，將致力修法、堅定捍衛各族群的平等生育權利。

