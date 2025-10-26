為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    年輕時常跟柯建銘「到處喝酒、干查某」？ 王瑞德怒告抹黑者！

    2025/10/26 18:30 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人王瑞德。（資料照）

    資深媒體人王瑞德。（資料照）

    網紅「486先生」陳延昶近日找來資深媒體人王瑞德針貶時政，重點討論民眾黨主席黃國昌近期一系列爭議，影片於本月23日在YT上架。不過留言區中有網友「爆料」，指控王瑞德年輕時常跟民進黨立院黨團總召柯建銘去花天酒地，王瑞德也馬上注意到這則惡意抹黑留言，今天（26日）在社群表示要提告。

    王瑞德今天在Threads貼出他上486先生YT節目時的影片留言，其中一名疑似將本名直接打出來的劉姓網友留言：「說實話，王瑞德年輕時跑新聞媒體的工作時，那時29歲，經常跟隨柯濺民（柯建銘）去台北市的KYV（應為KTV）喝酒、唱歌、干查某，還是柯濺民（柯建銘）幫王瑞德出的錢，畢竟才29歲，王瑞德根本消費不起」。

    王瑞德隨後在該留言下方回覆：「我就告劉XX，告刑事、民事。我要你證明什麼時候我跟柯先生一起去喝酒、干查某，絕不撤告，你等著。這個劉XX已經在YT建立頻道七年，不是人頭帳戶，你等著我的公司傳票！」

    王瑞德在Threads進一步表示，「我在三十歲以前根本沒見過柯建銘柯總召，還捏造他帶我上酒店、干查某，還幫我出錢……。沒人像我那麼好，直接先告訴你我的告訴內容。我要你證明我29歲有和柯一起上酒店，而且是他招待我去，連帶出場性交易的錢也是他幫我出。當然，柯建銘也可以一併提出刑事、民事告訴。」

    他接著說：「你不僅是韓粉，也是柯粉和昌粉，而且還是一個喜歡到處留言炫耀的網路重度使用者。我已經將你從2018年開始，在不同的網路社群媒體上百則留言全部備份。我知道你的工作地點，會請警察和檢察官正式發傳喚通知書給你，就像台北地檢署傳喚黃國昌的同樣款式公文。」

    「我會告你妨害名譽加重誹謗，二年以下有期徒刑。對於可供評論而為適當評論不罰，涉及私德與公眾利益無關者不在此限，更何況你是無中生有。我另外告你民事侵權，求償100萬元。最近剛好想帶太太去西班牙，但是沒錢。所以我一定會集中全部火力好好打這個官司！」

    在 Threads 查看

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播