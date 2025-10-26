曾信總統大選作票害柯文哲輸！「脫北者」曝醒悟心境 小草們崩潰

名女網友近日在社群分享自己從「柯粉」轉變為「柯黑」的心路歷程，結果有不少小草看了崩潰。（圖翻攝自Threads）

一名女網友近日在社群分享自己從「柯粉」轉變為「柯黑」的心路歷程，笑稱自己當初有「詐騙受害人」的感覺，毅然決然成為「脫北（阿北）者」，貼文曝光讓大批小草在底下崩潰。

一位在Threads有3千多人追蹤的女網友，昨天（25日）分享一段自己去年初總統大選結束時拍攝的影片，可以看到原PO正在看當時網路上瘋傳大選作票的影音，當時她稱自己反覆看了相關影片好幾次，不斷說服自己大選結果並沒有「脫離」選前預測太多，柯文哲不可能是老三，都是因為作票，那次大選是一場「魔術箱選舉」。當時原PO還呼籲，大家應該更加踴躍加入民眾黨，讓阿北兵強馬壯，4年後再戰。

怎料後續爆出柯文哲各種弊案，阿北乃至整個民眾黨面對質疑的回應、處理方式，讓外界看傻眼，原PO也幡然醒悟。她PO出這段影片苦笑道：「這就是小草時期的我本人，深信不疑的草言草語，拍攝影片當天我就加入民眾黨成為黨員了，有人說我是青鳥，其實我只是從智障草變成『脫北者』，現在自己看這支影片，都覺得自己完美呈現『詐騙受害人』的心理狀態……」

原PO接著說：「很多人想知道什麼契機成為脫北者，其實玩社群一輩子 原本我是政治觀察者，但不是會去上網討論的人。脫北契機是苗博雅質詢柯文哲京華城、鐘小平舉報柯文哲……隨後我去查法條，發現第一任跟第二任兩個時間段的柯文哲改變立場，而去濫用法條。還有我去查閱政治獻金專戶，發現柯文哲的資金流向大量詭異之處。然後我就知道這個人貪婪至極。我就醒了。」

該貼文曝光，馬上湧入不少小草崩潰留言，「會拿立場改變自稱脫北者的，腦袋都挺特別」、「妳不是一直都是深綠嗎？不是看著過去的影片，講著反話拍片賺流量業配」、「你只有流量考量，沒有什麼政治立場，終究會被看破手腳」、「自稱前小草，口氣跟行為卻比青鳥還青鳥」、「民進黨執政的台灣，比北韓還獨裁，你跑去支持民進黨確定是脫北ㄟ」、「阿北有罪的證據先拿出來啦，本來就支持綠共的少在那邊騙」。

不過也有許多過來人表示，「民眾黨講作票那天，讓我家族一堆原本支持他的柯粉公務員馬上轉柯黑，當過選務人員的人都知道作票難度有多高」、「我看我自己以前小草時期的留言都覺得很羞愧」、「第四代柯黑歡迎你，事實證明還是有人會醒的」、「從頭到尾沒變的都是您愛這片土地的心，就算之前支持阿北內心想的也是想讓台灣更好，但被利用了這樣的心理，回頭再看難免百感交集！」、「柯粉轉柯黑力量更強大，因為被騙過」。

